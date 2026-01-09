Atiende J+ fuga en red de agua potable en la Zona Centro de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La afectación alcanzó colonias como Bellavista y Cuauhtémoc; el servicio se restablecerá durante la tarde.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) realiza trabajos de reparación por una fuga registrada en la red general de agua potable en la Zona Centro, lo que provocó afectaciones temporales en el suministro de varias colonias cercanas.

Desde temprana hora, cuadrillas del departamento de Agua Potable acudieron al cruce de las calles Ignacio Mejía y Lerdo, donde se detectó una fuga en una línea de 12 pulgadas, informó personal técnico de la dependencia.

La ingeniera Tanahili Gaytán explicó que, tras recibir el reporte ciudadano, se confirmó la magnitud de la avería y se iniciaron de inmediato las labores de reparación.

“Nos reportaron una fuga en Ignacio Mejía y Lerdo; una vez que se acercó la cuadrilla nos percatamos de que era una línea de 12 pulgadas de agua potable. Preveemos que en aproximadamente dos horas y media quede solucionado”.

Derivado de estos trabajos, el suministro de agua se vio interrumpido en las colonias Arroyo Colorado, Bellavista, Cuauhtémoc y zonas aledañas, con un impacto que se extiende hasta el área cercana al Malecón.

La J+ informó que el servicio será restablecido durante la tarde de este viernes, y agradeció la paciencia y comprensión de las y los usuarios ante las molestias ocasionadas.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de atender de manera oportuna los reportes ciudadanos, con el objetivo de garantizar el abasto continuo de agua potable en Ciudad Juárez.

