Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 9, 2026 | 16:43
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Atiende J+ fuga en red de agua potable en la Zona Centro de Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La afectación alcanzó colonias como Bellavista y Cuauhtémoc; el servicio se restablecerá durante la tarde.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) realiza trabajos de reparación por una fuga registrada en la red general de agua potable en la Zona Centro, lo que provocó afectaciones temporales en el suministro de varias colonias cercanas.

    Desde temprana hora, cuadrillas del departamento de Agua Potable acudieron al cruce de las calles Ignacio Mejía y Lerdo, donde se detectó una fuga en una línea de 12 pulgadas, informó personal técnico de la dependencia.

    - Publicidad - HP1

    La ingeniera Tanahili Gaytán explicó que, tras recibir el reporte ciudadano, se confirmó la magnitud de la avería y se iniciaron de inmediato las labores de reparación.

    “Nos reportaron una fuga en Ignacio Mejía y Lerdo; una vez que se acercó la cuadrilla nos percatamos de que era una línea de 12 pulgadas de agua potable. Preveemos que en aproximadamente dos horas y media quede solucionado”.

    Derivado de estos trabajos, el suministro de agua se vio interrumpido en las colonias Arroyo Colorado, Bellavista, Cuauhtémoc y zonas aledañas, con un impacto que se extiende hasta el área cercana al Malecón.

    La J+ informó que el servicio será restablecido durante la tarde de este viernes, y agradeció la paciencia y comprensión de las y los usuarios ante las molestias ocasionadas.

    Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de atender de manera oportuna los reportes ciudadanos, con el objetivo de garantizar el abasto continuo de agua potable en Ciudad Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Buena respuesta a convocatoria para el desfile de la Revolución Mexicana

    Las instituciones que estén interesadas en participar deben manifestarlo en la Coordinación de Actos Cívicos...
    Juárez / El Paso

    Concluye con éxito audiencia pública del Gobierno Municipal con ciudadanos en Juárez

    Durante tres días se escucharon propuestas y demandas de distintos sectores sociales, fortaleciendo el...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.