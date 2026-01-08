Atiende Dirección de Limpia 18 colonias con labores simultáneas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas municipales realizan limpieza en parques, cruceros y espacios públicos como parte del programa permanente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, a través de la Dirección de Limpia, desplegó cuadrillas simultáneas en 18 colonias de Ciudad Juárez como parte de las acciones permanentes para mantener una ciudad más limpia y ordenada.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que siete colonias fueron atendidas este jueves, mientras que once más recibieron labores el día anterior, con el objetivo de responder de manera directa a las necesidades detectadas en campo.

“Tenemos presencia de cuadrillas en distintos sectores de la ciudad. Pedimos a la ciudadanía paciencia y precaución al circular por las zonas donde se realizan las labores”.

Los trabajos incluyen limpieza de cruceros, parques y centros comunitarios, además de la atención a reportes de basura acumulada y retiro de tiliches, acciones que se desarrollan de manera coordinada para reducir focos de contaminación y mejorar la imagen urbana.

Entre las colonias atendidas se encuentran Torres del Sur, Hacienda de las Torres, Parajes del Sur, Senderos de San Isidro, Águilas de Zaragoza, Juárez Nuevo, Felipe Ángeles, 16 de Septiembre, Los Ojitos, Revolución Mexicana y Eréndira, entre otras.

Solís Kanahan destacó que la Dirección de Limpia mantiene activo su programa permanente de limpieza de avenidas principales, el cual se ha fortalecido mediante la Cruzada por el Cambio, impulsada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Asimismo, señaló que continúan los recorridos en parques, diques y camellones, e invitó a la ciudadanía a utilizar adecuadamente los contenedores y a participar en el programa Punto Limpio a tu Colonia, ante la detección frecuente de residuos voluminosos como colchones, sillones, llantas, escombro y tiliches en la vía pública.

El funcionario indicó que, aunque se han registrado experiencias positivas de participación vecinal, persisten descargas indebidas de residuos, por lo que se reforzarán las labores y la invitación a sumar esfuerzos entre Gobierno, sociedad, empresas, comerciantes y estudiantes para conservar limpia la ciudad.

Finalmente, reiteró el llamado a comerciantes y empresarios a integrarse a la Cruzada por el Cambio y recordó que la Dirección de Limpia continúa recibiendo y atendiendo peticiones ciudadanas en el menor tiempo posible.

