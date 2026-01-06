Asume Estado operación del BRT2 para garantizar transporte a usuarios juarenses

Publicidad - LB2 -

Gobierno estatal retira unidades en comodato y toma control directo del servicio para mejorar calidad y seguridad.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado reafirmó su compromiso de garantizar un servicio de transporte público digno, seguro y eficiente para las y los juarenses, al informar que asumió directamente la operación de la troncal BRT2, luego de concluir el comodato de unidades con la empresa concesionaria Lazo 5 Puntos S.A. de C.V.

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), detalló que el contrato de préstamo de 28 autobuses estatales concluyó el pasado 31 de diciembre de 2025, por lo que dichas unidades dejaron de estar disponibles para la empresa concesionaria.

- Publicidad - HP1

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, precisó que la concesión de la ruta BRT2 a Lazo 5 Puntos permanece vigente, sin embargo, la empresa no cuenta actualmente con unidades propias suficientes para prestar el servicio, ya que durante aproximadamente 18 meses operó con autobuses adquiridos con recursos públicos y propiedad del Gobierno del Estado.

De acuerdo con la información oficial, más del 60 por ciento de las quejas ciudadanas recibidas estuvieron relacionadas con deficiencias en la prestación del servicio en esta troncal, situación que motivó la decisión de no continuar facilitando unidades estatales bajo comodato.

Ante este escenario, el Gobierno del Estado determinó asumir directamente la operación del BRT2, utilizando personal y autobuses propios, con el objetivo de proteger el derecho de la ciudadanía a un transporte público de calidad y atender de manera inmediata las fallas reportadas por los usuarios.

En cuanto a las rutas alimentadoras, se informó que la troncal Pablo Gómez ya es operada de manera directa por el Estado, luego de que el concesionario suspendiera el servicio de forma unilateral.

Para evitar afectaciones a la movilidad y asegurar la conectividad con el sistema BRT, el Gobierno del Estado dispuso tres unidades estatales para mantener en funcionamiento esta ruta alimentadora, como medida emergente para garantizar el traslado de las y los usuarios.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.