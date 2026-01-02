Asiste Cruz Pérez Cuéllar a misa por el Día del Policía en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde reconoció la labor de la SSPM durante una celebración eucarística realizada en el Centro de Convenciones Anitas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las actividades conmemorativas por el Día del Policía, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar acudió a una misa dedicada a las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), celebrada en el Centro de Convenciones Anitas.

Durante el acto religioso, el alcalde destacó la importancia del trabajo que realizan diariamente las corporaciones municipales, al señalar que su desempeño resulta clave para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad juarense.

La celebración eucarística fue oficiada por el sacerdote Salvador Magallanes, quien elevó plegarias para que la labor de las y los policías sea productiva y genere resultados positivos en favor de la ciudadanía.

“Que el trabajo que realizan rinda frutos en beneficio de la comunidad y sea motivo de satisfacción personal y profesional”, expresó el presbítero durante la homilía.

En su mensaje, el sacerdote hizo referencia a que en el último año se ha registrado una disminución en los homicidios, lo que, indicó, refleja avances en materia de seguridad en el municipio.

No obstante, subrayó que dichos resultados deben asumirse con prudencia, al señalar que aún no es momento de caer en excesos de confianza, sino de reconocer los logros y mantener el esfuerzo cotidiano de quienes integran la corporación.

Finalmente, el párroco exhortó a las y los policías municipales a mantener una relación cercana con la población, al recordar que su función es fundamental para la tranquilidad y el bienestar de las familias de Ciudad Juárez.

