Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 2, 2026 | 12:58
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Asiste Cruz Pérez Cuéllar a misa por el Día del Policía en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El alcalde reconoció la labor de la SSPM durante una celebración eucarística realizada en el Centro de Convenciones Anitas.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las actividades conmemorativas por el Día del Policía, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar acudió a una misa dedicada a las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), celebrada en el Centro de Convenciones Anitas.

    Durante el acto religioso, el alcalde destacó la importancia del trabajo que realizan diariamente las corporaciones municipales, al señalar que su desempeño resulta clave para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad juarense.

    - Publicidad - HP1

    La celebración eucarística fue oficiada por el sacerdote Salvador Magallanes, quien elevó plegarias para que la labor de las y los policías sea productiva y genere resultados positivos en favor de la ciudadanía.

    “Que el trabajo que realizan rinda frutos en beneficio de la comunidad y sea motivo de satisfacción personal y profesional”, expresó el presbítero durante la homilía.

    En su mensaje, el sacerdote hizo referencia a que en el último año se ha registrado una disminución en los homicidios, lo que, indicó, refleja avances en materia de seguridad en el municipio.

    No obstante, subrayó que dichos resultados deben asumirse con prudencia, al señalar que aún no es momento de caer en excesos de confianza, sino de reconocer los logros y mantener el esfuerzo cotidiano de quienes integran la corporación.

    Finalmente, el párroco exhortó a las y los policías municipales a mantener una relación cercana con la población, al recordar que su función es fundamental para la tranquilidad y el bienestar de las familias de Ciudad Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    ALERTA: Presencia de Vientos con Ráfagas de Hasta 60 Kilómetros Por Hora

    La Dirección de Protección Civil de Juárez, emitió una alerta debido a que este...
    Juárez / El Paso

    Nueva area de cuidados paliativos en Hospital General

    El gobernador Javier Corral pone en marcha la nueva unidad durante gira de trabajo por la frontera...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.