Asiste Cruz Pérez Cuéllar a foro sobre mujeres y maquila con enfoque de género

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El encuentro abordó el papel de las mujeres en la industria maquiladora y la necesidad de políticas públicas con perspectiva de género.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar participó en el foro “Mujeres, maquilas y transformación institucional con perspectiva de género”, un espacio de análisis enfocado en el papel de las mujeres en la industria y en la construcción de políticas públicas incluyentes.

El evento fue organizado por la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género y contó con la participación de Bertha Elena Luján Uranga y Martha Miker Palafox, quienes abordaron distintos aspectos relacionados con la participación femenina en el ámbito laboral, político y social.

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Durante su intervención, el alcalde destacó la relevancia de generar espacios de diálogo que permitan avanzar hacia una transformación institucional con enfoque de género, así como reconocer el trabajo de quienes impulsan esta agenda desde distintos ámbitos.

El edil subrayó que Ciudad Juárez está profundamente marcada por la participación de las mujeres, particularmente en la industria maquiladora, donde han sido un pilar del desarrollo económico durante décadas, a pesar de enfrentar condiciones de desigualdad, riesgos de seguridad y retos en la conciliación entre vida laboral y familiar.

“No hay ciudad justa sin mujeres dentro de sus decisiones”.

Asimismo, señaló que este tipo de foros contribuyen a reflexionar sobre la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el diseño de políticas públicas, la asignación de recursos y la protección de los derechos de quienes sostienen gran parte de la economía local.

En el encuentro también se abordaron los avances en la participación política de las mujeres en México, así como las condiciones laborales dentro de la industria maquiladora y la importancia de fortalecer acciones para prevenir la violencia y ampliar la inclusión femenina en la vida pública.

Al foro asistieron representantes del ámbito social, académico y empresarial, entre ellas Rubí Enríquez, presidenta del DIF municipal; María Teresa Delgado, vicepresidenta de Index Juárez; así como integrantes de la comisión edilicia organizadora.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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