Asesinan a pareja en Loma Blanca y dejan heridas a dos menores durante ataque armado

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Una bebé de dos meses permanece grave tras recibir impactos de bala; la otra menor presentó lesiones superficiales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Un hombre y una mujer fueron asesinados durante un ataque armado registrado en los primeros minutos de este sábado en el poblado de Loma Blanca, hecho en el que además resultaron lesionadas dos menores de edad, una de ellas de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, sujetos armados irrumpieron en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Alejandro Domínguez y Francisco Vázquez, donde dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

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Las víctimas mortales fueron identificadas como Joselyn Noemí Cordero Bautista y Daniel Jaciel Sosa, ambos de entre 25 y 30 años de edad, quienes fallecieron en el sitio a consecuencia de las heridas provocadas por arma de fuego.

Durante la agresión también resultaron heridas dos niñas que se encontraban dentro de la vivienda, quienes quedaron atrapadas en medio del ataque.

Una de ellas, identificada con las iniciales G.C.S., de dos meses de edad e hija de la pareja fallecida, presentó dos impactos de bala en la espalda y fue reportada en condición delicada.

La segunda menor, identificada como Z.C.B., de dos años de edad y familiar de una de las víctimas, sufrió una lesión superficial y se encuentra bajo observación médica.

Familiares trasladaron inicialmente a las menores al Centro de Atención Continua de Primer Nivel de Salud (CAAPS) de Águilas de Zaragoza, pero debido a la falta de personal en ese momento fueron canalizadas posteriormente a la Clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibieron atención especializada.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de la escena y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos y mantienen abiertas las indagatorias para establecer el móvil de la agresión y la identidad de los responsables.

El ataque se suma a los hechos violentos registrados en la zona del Valle de Juárez, región donde corporaciones de seguridad mantienen operativos permanentes de vigilancia e investigación.

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