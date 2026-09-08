Asegura Cruz Pérez Cuéllar unidad en proceso interno de Morena

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El aspirante a la coordinación estatal afirmó que hay respeto entre participantes y un objetivo común en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar aseguró que Morena saldrá unido de su proceso interno en Chihuahua, al señalar que quienes participan en la contienda trabajan con responsabilidad, agendas propias y respeto entre aspirantes.

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación sostuvo que, aunque cada participante impulsa su propio trabajo político, existe claridad sobre el objetivo común del movimiento en la entidad.

“Hay entusiasmo y pasión de todos los aspirantes, hay respeto entre nosotros”.

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Pérez Cuéllar afirmó que la dirigencia nacional de Morena conoce la fortaleza que tiene Chihuahua y el trabajo realizado por las distintas estructuras del movimiento en el estado.

El también alcalde con licencia de Ciudad Juárez señaló que en Chihuahua existen condiciones políticas favorables para Morena, al destacar la organización interna, los equipos territoriales y las agendas que se han construido en la entidad.

Ante versiones que apuntan a una posible confrontación interna, Pérez Cuéllar consideró que la expectativa de una ruptura en Morena forma parte de una estrategia del panismo para intentar generar división.

“El PAN aspira a que haya un quiebre entre nosotros”.

El aspirante morenista sostuvo que esa apuesta responde al escenario electoral que, dijo, enfrenta Acción Nacional en Chihuahua, donde aseguró que las mediciones que conoce colocan al PAN alrededor de 20 puntos abajo.

Pérez Cuéllar afirmó que Morena tiene la responsabilidad de mantener el respeto entre quienes participan en el proceso interno, así como privilegiar la unidad una vez que se defina la coordinación estatal.

Finalmente, señaló que mientras sus adversarios políticos apuestan por la división, el movimiento debe enfocarse en cerrar filas y sostener el trabajo territorial rumbo a la siguiente etapa política en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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