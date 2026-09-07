Cumple JMAS trabajos de bacheo en fraccionamiento Río Bravo

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La descentralizada atiende afectaciones en vialidades y brotes de agua residual en coordinación con el área de Alcantarillado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez avanza en los trabajos de atención a la red de alcantarillado y reparación de vialidades en el fraccionamiento Río Bravo.

Las acciones forman parte de los compromisos establecidos con vecinos del sector, luego de reportes relacionados con brotes de agua residual y afectaciones en calles de la zona.

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El supervisor de bacheo de la JMAS, Alejandro Oruña, informó que actualmente se trabaja sobre la calle Río Bravo, en el cruce con Río Grijalva, donde se atiende una superficie aproximada de 70 metros cuadrados.

“Estamos sobre la calle Río Bravo, trabajando en los compromisos que se realizaron con los usuarios del fraccionamiento Río Bravo”.

El funcionario explicó que las labores se realizan de manera coordinada con el Departamento de Alcantarillado, con el objetivo de disminuir los brotes de agua residual y avanzar en la rehabilitación de las vialidades afectadas.

Como parte de la intervención, personal de la JMAS instaló válvulas de no retorno para controlar los brotes, además de realizar mantenimiento en pozos del sector.

En materia de bacheo, los trabajos se encuentran en etapa de terracerías, con labores de relleno y compactación de base para posteriormente colocar la carpeta asfáltica.

Oruña detalló que la intervención comprende un cuadrante del fraccionamiento integrado por las calles Río Bravo, Río Verde, Río Usumacinta, Río Colorado y Río Grijalva.

Para estas acciones se utiliza maquinaria y herramienta especializada, como retroexcavadoras, equipo de compactación, palas y picos, con el propósito de avanzar en la reparación de las vialidades.

La JMAS contempla permanecer en la zona al menos dos días más, con el objetivo de concluir los trabajos y reparar las afectaciones ocasionadas por los brotes de agua residual.

El organismo agradeció la paciencia de los vecinos mientras se realizan las labores y reiteró su compromiso de dar seguimiento a los acuerdos establecidos con habitantes del fraccionamiento Río Bravo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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