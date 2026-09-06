Muere Raúl Ruiz Gómez, una voz de cuatro décadas en el periodismo

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Creador de Cartapacio, abogado, catedrático y analista político, desarrolló una obra que atravesó televisión, radio, prensa, plataformas digitales y nuevos formatos; desde 2016 formó parte de ADN | A Diario Network

Ciudad Juárez, Chih., (ADN/David Gamboa).- El periodismo de Ciudad Juárez perdió este día a una de sus voces de larga trayectoria. Raúl Ruiz Gómez, creador de Cartapacio, abogado, catedrático, escritor y analista político, falleció después de enfrentar un cáncer de próstata que se extendió a huesos y riñón.

Le sobreviven sus hijas e hijos Estefanía, Mónica, Raúl y Antonio, además de su nieta y su compañera de vida Patricia.

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Originario de San Luis Potosí, Ruiz Gómez desarrolló una carrera profesional que combinó el ejercicio del derecho, el litigio, la docencia, la escritura y el análisis de los asuntos públicos.

Su nombre quedó ligado de manera especial a Cartapacio, proyecto que inició en 1986 en la televisión potosina y que, con el paso de los años, se adaptó sucesivamente a la radio, los periódicos, internet y las redes sociales.

La permanencia de Cartapacio durante distintas generaciones de medios convirtió a la marca en el hilo conductor de una obra periodística caracterizada por el análisis político, el manejo deliberado del lenguaje, la ironía y, particularmente, el ejercicio de la prospectiva.

Ruiz Gómez exploró además numerosos formatos.

Desarrolló Plataforma Financiera, dedicada a breves análisis económicos; produjo las entrevistas de Cartapacio Live y Cartapacio DLX; llevó el humor político a Noticias Perras y reunió una faceta más personal de su escritura en los textos de Letras y Piel.

La prospectiva ocupó un lugar central en su trabajo. El nombre Escenarios, utilizado durante un breve periodo para una columna, terminó identificando posteriormente una serie de libros dedicados a estudiar posibles desenlaces políticos: Escenarios 24 (1 y2) y Escenarios 27.

También incursionó en el podcast con Consensum, una producción de ADN | A Diario Network concebida como un punto de encuentro para distintas ideas y perspectivas.

En sus años recientes fue co conductor de Los Analistas junto a David Gamboa, programa producido por ADN | A Diario Network, donde mantuvo una presencia constante en la discusión de la política local, estatal y nacional.

Una obra reunida en Xpress News

La relación editorial de Ruiz Gómez con ADN | A Diario Network comenzó en 2016.

Aunque sus colaboraciones continuaron apareciendo en distintos periódicos y plataformas mediante acuerdos editoriales y personales, ADN se convirtió desde entonces en la casa editorial de buena parte de su producción.

Uno de los proyectos fundamentales de esa etapa fue Xpress News.

Su origen se remonta a un servicio informativo distribuido mediante correo electrónico que condensaba los acontecimientos relevantes para lectores con poco tiempo disponible, acompañado por los apuntes económicos de Plataforma Financiera.

Con los años, el concepto evolucionó hasta XpressNews.mx, desarrollado dentro de A Diario Network como un espacio para reunir y organizar la producción de Ruiz Gómez.

Además de su obra periodística, escribió otros trabajos literarios y desarrolló cuentos infantiles alrededor de Rugí Rugilón, personaje creado por él.

Hasta los meses finales de su vida mantuvo proyectos creativos en desarrollo.

El más reciente fue Metalepsis, una propuesta narrativa inspirada en su propia enfermedad, para la que concibió personajes, conflictos y un universo argumental que proyectaba llevar primero a un cortometraje y posteriormente a un videojuego.

La enfermedad impidió concluir ese proyecto.

Con la muerte de Raúl Ruiz Gómez termina una trayectoria profesional de cuatro décadas, pero permanece un amplio archivo de columnas, programas, entrevistas, libros, textos, audios y producciones audiovisuales.

ADN | A Diario Network preservará y mantendrá disponible su obra como parte del legado de quien formó parte escencial de esta casa editorial desde 2016.

Descanse en paz, Raúl Ruiz Gómez.