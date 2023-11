Arrancó J+ la 10ª Jornada de Intervención Somos Nosotros

Publicidad - LB2 -

Sergio Nevárez Rodríguez, director ejecutivo de la J+, dio inicio la noche de este lunes a la 10ª Jornada de Intervención Somos Nosotros, que en esta oportunidad llega a las colonias Tercera Burócrata y Fovissste Sur.

Ciudad Juárez, Chih .– El arranque oficial tuvo lugar a las 18:00 horas del lunes en la esquina de las calles Mar del Norte y Mar de Bering, donde vecinos se dieron cita para escuchar las palabras del director ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez.

Habitan en el sector alrededor de 1,800 personas, quienes se verán beneficiadas con la limpieza de drenaje, reposición de tapas de alcantarillado, bacheo, destilichadero, reparación de fugas de agua potable y mantenimiento de parques.

“Estamos con nuestro primer bache, que es el símbolo del inicio de nuestra intervención. Si se fijan, ese bache no era nuestro, pero lo vamos a reparar como símbolo de que vamos a dejar la colonia mejor de lo que la dejamos”, aseguró el director ejecutivo en el arranque de la Jornada.

“La gobernadora nos pone mucho indicaciones de que nosotros nos acerquemos a la gente, que estemos cerca de ustedes.

Alguien me comentaba que la Junta no había hecho esto antes, pero es que no teníamos la gobernadora que tenemos ahora y como ella representa un gobierno humanista, está tratando de que estemos muy cerca de la gente”, dijo Sergio Nevárez a los vecinos reunidos.

En representación de los colonos, la profesora Norma Patricia Flores Reyes agradeció la labor de la J+.

“En nombre de los vecinos aquí presentes, agradecemos por traernos las jornadas de intervención a nuestra colonia, apoyándonos en reparación de baches, fugas de agua potable, colocación de tapas de alcantarillado y destilichadero.

Les informo que en horas de la mañana se formó el Consejo Participativo del Agua, integrado por siete vecinos de la colonia. Así estaremos en comunicación directa con ustedes”, destacó la maestra.

Después de escuchar sus palabras, se realizó el desfile de las máquinas vactor de la J+ para marcar el inicio de la Jornada de Intervención, la cual culminará el próximo viernes 17, cuando se llevará a cabo una verbena para los vecinos de las colonias beneficiadas.

