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Arranca Cruzada por Juárez “Atención a las Causas” y conforman Comités de Paz en dos colonias

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Autoridades y vecinos participaron en el inicio de la estrategia comunitaria en Granjas de Chapultepec y Revolución Mexicana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades de los tres niveles de gobierno y vecinos del sector participaron en el arranque de la Cruzada por Juárez “Atención a las Causas” en la colonia Granjas de Chapultepec, donde además se formalizó la integración de Comités de Paz en esa comunidad y en la colonia Revolución Mexicana.

Durante la jornada, habitantes del sector y representantes gubernamentales coincidieron en que la organización comunitaria y la participación ciudadana son elementos clave para fortalecer la convivencia y la seguridad en las colonias.

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La presidenta del Comité de Paz de Granjas de Chapultepec, Araceli Zamarripa, agradeció la presencia de autoridades y vecinos, y destacó que la realización de la cruzada respondió a una solicitud directa de la comunidad.

“La realización de esta cruzada fue una petición directa de los habitantes del sector y los comités continúan trabajando unidos para fortalecer la paz, la seguridad y la convivencia dentro de la colonia”.

Por parte del Gobierno Federal, Carmen Monserrat Bravo Huertas, subdirectora de Operación de Proyectos y Seguimiento de Acuerdos de la Secretaría de Gobernación, explicó que la construcción de la paz se fortalece a partir del trabajo en territorio y la coordinación con la ciudadanía.

Durante su intervención señaló que las Ferias de Paz permiten acercar programas, servicios y atención directa a las comunidades, además de contribuir al fortalecimiento del tejido social.

Posteriormente, Alejandro Loaeza, secretario técnico de la Secretaría de Gobernación, tomó protesta a las y los integrantes de los Comités de Paz de ambas colonias, quienes asumieron el compromiso de promover la cultura de paz, fomentar la convivencia comunitaria y trabajar en la reconstrucción del tejido social con respeto a los derechos humanos.

En representación del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, la síndica municipal Ana Carmen Estrada destacó que las Cruzadas por Juárez: Atención a las Causas forman parte de un esfuerzo coordinado entre el Gobierno Federal y el Gobierno Municipal para atender directamente en territorio las necesidades de la población.

La funcionaria subrayó que los Comités de Paz funcionan como un vínculo entre la ciudadanía y las autoridades, permitiendo identificar problemáticas locales y promover soluciones comunitarias orientadas a mejorar la seguridad y la convivencia en las colonias.

Las autoridades participantes reiteraron que estas acciones se integran a la estrategia nacional y municipal de atención a las causas de la violencia, enfocada en fortalecer la organización vecinal, ampliar la participación ciudadana y promover comunidades más seguras en Ciudad Juárez.

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