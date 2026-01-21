Suman organizaciones religiosas y Municipio esfuerzos para fortalecer el tejido social en Juárez

Publicidad - LB2 -

Líderes de diversas denominaciones y autoridades municipales coordinan acciones comunitarias orientadas a la paz y el bienestar social.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Organizaciones religiosas de Ciudad Juárez y el Gobierno Municipal iniciaron un proceso de coordinación para fortalecer el tejido social, a través de su participación en las mesas de trabajo del Comité Timón, un espacio integrado por líderes de distintas denominaciones que impulsan acciones comunitarias desde la fe, el servicio y los valores.

El titular de la Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas, David Medina Rodríguez, informó que en estas mesas participan alrededor de 36 movimientos evangélicos, los cuales representan a cerca de 500 templos establecidos en la ciudad.

El objetivo central de este esfuerzo conjunto es planificar acciones comunitarias enfocadas en la paz, el trabajo social y la reconstrucción del tejido social, mediante la colaboración entre las iglesias y las autoridades municipales.

“Es un esfuerzo muy importante. Nos da mucho gusto que nos hagan parte de esta mesa y poder sumar como Gobierno Municipal a los proyectos que ya están planeando”.

Las reuniones del Comité Timón se realizarán de manera mensual y cuentan con la participación de representantes de distintas denominaciones, entre ellas la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Iglesias Bautistas Independientes, Iglesia del Nazareno, Iglesia Adventista, Iglesia Cuadrangular y Fraternidad Apostólica, entre otras.

Medina Rodríguez explicó que muchas de estas congregaciones ya realizan una labor social significativa, a través de centros de rehabilitación, albergues y comedores comunitarios, aunque en algunos casos su alcance se ve limitado al operar con recursos propios.

En ese sentido, destacó que la vinculación con el Gobierno Municipal permitirá potencializar los esfuerzos existentes y ampliar la capacidad de atención a la población, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad.

Asimismo, subrayó la relevancia de coordinar acciones en temas que requieren intervención institucional, como la violencia intrafamiliar, donde las organizaciones religiosas pueden orientar y acompañar, pero es necesaria la canalización adecuada a los programas municipales.

El Comité Timón se perfila como un modelo de organización social activa, donde la tradición del trabajo comunitario converge con una visión de corresponsabilidad y colaboración para atender problemáticas sociales de Ciudad Juárez.

