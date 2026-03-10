Arranca colecta anual de Cruz Roja 2026 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades municipales y directivos de la institución llaman a la ciudadanía a sumarse bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cruz Roja Mexicana inició en Ciudad Juárez la Colecta Nacional 2026, bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, durante una ceremonia realizada en la explanada de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”.

El arranque fue encabezado por la presidenta del Sistema DIF Municipal, Rubí Enríquez, quien también funge como presidenta honoraria de la Cruz Roja Mexicana en la ciudad, y acudió en representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Durante su mensaje, señaló que el presidente municipal mantiene su respaldo a la institución y reiteró el compromiso del gobierno local para continuar apoyando sus labores de atención médica y emergencias.

“Quiero reiterarles que para este Gobierno Municipal la Cruz Roja es mucho más que una institución, es la respuesta de la solidaridad de nuestra gente”.

Enríquez destacó que en la actual administración municipal y en la anterior se han destinado alrededor de 4 millones de pesos en donativos para fortalecer las operaciones de la institución, recursos que contribuyen al mantenimiento de sus servicios de emergencia y atención médica.

Por su parte, la directora de la Cruz Roja Mexicana en Ciudad Juárez, Norma Guadalupe Domínguez Domínguez, agradeció el apoyo de las autoridades y recordó que la institución cumple 84 años de brindar auxilio a la población en la ciudad.

“Si no fuera por cada uno de ustedes que hace una aportación de una u otra forma, la Cruz Roja no sería lo que es”.

La directora explicó que el gasto operativo mensual de la institución en Ciudad Juárez oscila entre los 2.5 millones de pesos, recursos que se obtienen principalmente de los servicios en sus unidades médicas, así como de apoyos gubernamentales y donativos ciudadanos.

Asimismo, indicó que en la ciudad no se realiza boteo en vía pública, debido a factores como las condiciones climáticas y de seguridad, por lo que las aportaciones pueden realizarse directamente en las unidades médicas de la institución, donde se entregan recibos para garantizar transparencia.

El delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Óscar Armando Corral Pérez, destacó que los resultados obtenidos en 2025 fueron posibles gracias al respaldo de la sociedad chihuahuense, y subrayó que los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento de instalaciones, equipamiento y servicios de emergencia en beneficio de la población.

