«La política es transformación, no es política de la cuarta transformación»: Sheinbaum

Ciudad de México (ADN/Staff) – En su participación durante el Seminario Político “Relevo Generacional”, en el Teatro Esperanza Iris, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México destacó que, “cuando uno decide participar en política, uno pone por delante a los demás, al prójimo, al pueblo de México”.

“La política es transformar, la política es poner –uno– a los demás por encima de uno mismo; la política significa que estamos dispuestos a que nuestra vida esté destinada a los demás, si eso es parte del humanismo, mucho más cuando se trata de hacer política, la política es transformación o no es política de la Cuarta Transformación”, destacó Claudia Sheinbaum, quien hizo referencia al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero en la ciudad de Querétaro.

La mandataria capitalina añadió que, hoy estamos viviendo un cambio de régimen, del neoliberal, el de la corrupción, el que entregó los bienes de la nación a unos cuantos, el de la antidemocracia, el de los fraudes electorales, el de la regresión, el que olvidó a los jóvenes, el que olvidó al pueblo de México, a un nuevo régimen que conquistó el pueblo de México en la votación del 2018.

“Relevo generacional de un movimiento social, porque no es, desde mi perspectiva, el relevo generacional de un partido, de un gobierno, sino lo que buscamos –porque no nos cansamos de luchar, no importa el lugar en donde estemos– es mantener vivo el movimiento social de la Transformación de México”, explicó.

Ese cambio de régimen que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es profundo, es un cambio de raíz de lo que existía antes a lo que hoy es esta transición a la construcción de un nuevo país, lo que significa que el Estado recupere los grandes derechos del pueblo de México, expresó Sheinbaum.

“La democracia como esencia del nuevo régimen, no lo que significó esa supuesta democracia que en realidad se opacó con los terribles fraudes electorales. 2006 en nuestro país, quedó grabado en la historia, como la historia de la traición al pueblo de México. Un fraude electoral que después convirtió a México en lo que hoy vemos: la supuesta guerra contra el narco, que no fue más que el enriquecimiento personal, la vileza y la hipocresía”, señaló.

Claudia Sheinbaum agregó que hoy, cuando dicen “el INE no se toca”, en realidad lo que se está construyendo es más democracia, “porque a nosotros no se nos olvida el fraude electoral del 2006, ni la compra de votos del 2012”, porque afirmó que quien ganó la democracia en el 2018, no fue el INE, ni los consejeros del Instituto Nacional Electoral, sino el pueblo de México, de la mano de un hombre que caminó cada municipio del país, “así que hoy, en este 2023, estamos viviendo un momento estelar en la historia de México”, expresó.

Asimismo, destacó que un gobierno que sea de la Cuarta Transformación tiene la obligación de seguir construyendo el Humanismo Mexicano.

“No es un asunto de acceder a un puesto, de querer ser hoy diputado, diputada, senador, senadora, gobernador, gobernadora, regidor, es un asunto de que ´El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás´, y que la vida tiene sentido, cuando construimos nuestra vida para ponerla al servicio de los demás. Esa es la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México, es el momento histórico que estamos viviendo y por eso estamos orgullosos de ser protagonistas de este cambio verdadero”, destacó Claudia Sheinbaum.

Finalmente, la mandataria capitalina agradeció a Miguel Torruco por impulsar la organización de las y los jóvenes para la continuidad de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México.

Por su parte, el diputado federal, Miguel Torruco Garza, presidente fundador de Relevo Generacional, informó que los próximos días presentará «ante el pleno de la Cámara de Diputados una propuesta de reforma constitucional para que el sufragio efectivo se pueda ejercer desde los 16 años de edad y de esta manera la juventud mexicana pueda votar por la próxima Presidenta o Presidente de la República”.

