Arranca bazar “Umuki Natepia” para impulsar a mujeres de pueblos originarios

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El evento reúne a cerca de 50 expositoras en el Centro Histórico para promover cultura, economía y emprendimiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través del Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO), inauguró el bazar “Umuki Natepia Encuentro de Mujeres”, un espacio orientado a fortalecer el emprendimiento y visibilizar la riqueza cultural de comunidades indígenas en Ciudad Juárez.

El evento se realiza en el exterior del CEMPO, ubicado a un costado de la Plaza Juan Gabriel, en la Zona Centro, con la participación de alrededor de 50 expositoras que ofrecen artesanías, gastronomía tradicional, joyería y vestimenta típica.

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El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que uno de los objetivos centrales es posicionar este espacio como un punto de encuentro para difundir la diversidad cultural de la ciudad, donde convergen al menos 16 pueblos originarios.

“El reto es que se conozca el CEMPO y mostrar la riqueza cultural que existe en Juárez”.

El alcalde indicó que este tipo de actividades buscan no solo promover la cultura, sino también generar oportunidades económicas y fortalecer la cohesión social, especialmente entre mujeres emprendedoras.

Por su parte, la regidora Mayra Karina Castillo Tapia, coordinadora de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, destacó que el bazar representa una plataforma para impulsar el trabajo y la creatividad de las participantes.

La directora del CEMPO, Diana Laura Lozano Linares, explicó que el evento tiene como finalidad mejorar las condiciones de vida de las mujeres, mediante el impulso al emprendimiento y la comercialización de sus productos.

“Es una oportunidad para fortalecer la economía de las mujeres y consolidar sus proyectos”.

El bazar se desarrolló en un horario de 9:00 a 16:00 horas y forma parte de las acciones municipales para impulsar la inclusión, el desarrollo económico local y el reconocimiento de los pueblos originarios en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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