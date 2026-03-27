Aprueba Cabildo campaña permanente contra el maltrato infantil en Ciudad Juárez

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Estrategia busca fomentar la denuncia y proteger a niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la implementación de una campaña institucional para prevenir y denunciar el abuso y maltrato infantil, con el objetivo de proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes en la ciudad.

Durante la sesión ordinaria número 37, encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se avaló la propuesta para que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación General de Comunicación Social diseñen y ejecuten una estrategia permanente de difusión.

“Ninguna forma de violencia contra la niñez puede ser normalizada, ignorada o silenciada”.

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La campaña llevará por nombre “Creciendo libres. Cuídame hoy para transformar el mañana” y tendrá como propósito incentivar la denuncia ciudadana ante cualquier caso de abuso o situación que vulnere el desarrollo de menores.

La regidora Sandra García Ramos, promovente del acuerdo, destacó que la iniciativa busca fortalecer tres ejes fundamentales: prevención, denuncia y participación social, involucrando a familias, escuelas, medios de comunicación y organizaciones civiles.

Asimismo, se subrayó la necesidad de construir una cultura de cero tolerancia hacia la violencia infantil, en la que las autoridades asuman un papel activo en la protección de este sector.

La campaña invita a la ciudadanía a denunciar para evitar que los casos de violencia queden ocultos.

En la misma sesión, el Cabildo aprobó otros puntos, entre ellos la elaboración de un programa de educación ambiental, así como la autorización de comodatos de predios municipales a diversas instituciones.

Las autoridades municipales reiteraron que la protección de los derechos de la niñez es una prioridad, por lo que se busca fortalecer mecanismos de prevención y atención en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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