Aprueba Cabildo apoyo de 875 mil pesos para preparación olímpica de Uziel Muñoz

El recurso será destinado a campamento y competencias rumbo al ciclo olímpico 2028.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Cabildo de Ciudad Juárez aprobó la entrega de un apoyo económico por 875 mil pesos al atleta juarense Uziel Muñoz Galarza, con el objetivo de fortalecer su preparación rumbo al ciclo olímpico de 2028.

El respaldo financiero fue autorizado durante la sesión ordinaria celebrada este miércoles y permitirá al deportista y a su equipo multidisciplinario desarrollar un plan intensivo de preparación internacional en los próximos meses.

De acuerdo con lo avalado, los recursos serán utilizados para realizar un campamento de preparación de 27 días, así como para participar en seis competencias oficiales a partir del mes de febrero, como parte del proceso de alto rendimiento del atleta.

El proyecto contempla la participación directa de su entrenador físico, Juan de Dios Vázquez, y del fisiatra Franklin Córdova Cordero, quienes acompañarán a Muñoz Galarza en esta etapa clave de su preparación deportiva.

Uziel Muñoz es estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y se ha consolidado como el máximo exponente de México en la prueba de lanzamiento de bala, con una trayectoria destacada en competencias internacionales.

Entre sus principales logros deportivos se encuentran el cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Asimismo, obtuvo el octavo lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio 2025, donde además impuso récord nacional en lanzamiento de bala con una marca de 21.97 metros.

El apoyo aprobado por el Ayuntamiento forma parte de las acciones institucionales para respaldar a atletas de alto rendimiento, cuya trayectoria proyecta a Ciudad Juárez y a México en el ámbito deportivo internacional.