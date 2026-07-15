Aprueba Cabildo acuerdos para fortalecer inclusión, movilidad y participación ciudadana

Publicidad - LB2 -

El Ayuntamiento avaló la creación de nuevos consejos consultivos, un reconocimiento para trabajadoras de la industria y recursos para un encuentro intercultural.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Ciudad Juárez aprobó diversos acuerdos durante la Sesión Ordinaria de Cabildo número 45, entre los que destacan la integración de nuevos consejos consultivos, la creación de un premio para mujeres de la industria maquiladora y la ampliación de un convenio para el aprovechamiento de energía limpia.

Uno de los principales acuerdos fue la aprobación de la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, con el propósito de fortalecer la participación de este sector en la elaboración de políticas públicas. La regidora Dina Salgado Sotelo señaló que la convocatoria contará con formatos accesibles para facilitar la participación ciudadana.

“La participación de las personas con discapacidad es fundamental para fortalecer la elaboración de políticas públicas incluyentes”.

- Publicidad - HP1

El Cabildo también instituyó el Premio Municipal a la Mujer Operativa Destacada en la Industria Maquiladora, que será entregado anualmente para reconocer la trayectoria, esfuerzo y aportación de las trabajadoras al desarrollo económico de Ciudad Juárez.

Durante la sesión, el alcalde Héctor Ortiz Orpinel tomó protesta a las y los integrantes del Consejo Consultivo de Movilidad Humana, organismo que participará en la elaboración, seguimiento y evaluación de acciones relacionadas con este tema.

Otro de los acuerdos aprobados fue la ampliación del convenio con las empresas Biogás de Juárez S.A. de C.V. y Transformadora de Energía Eléctrica de Juárez S.A. de C.V., mediante el cual se aprovecha el biogás generado en el relleno sanitario para producir electricidad.

“Actualmente esta energía abastece 720 puntos de carga, principalmente destinados al alumbrado público”.

El Ayuntamiento también formalizó la integración del Consejo Consultivo de Pueblos y Comunidades Indígenas, con el objetivo de establecer un espacio permanente de diálogo entre el Gobierno Municipal y los pueblos originarios asentados en la ciudad, para incorporar sus propuestas en las políticas públicas.

Como asunto de urgente resolución, el Cabildo aprobó una asignación de 201 mil 813 pesos al Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) para la realización del Encuentro Intercultural de los Pueblos Indígenas 2026, programado del 7 al 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

“La creación del consejo permitirá construir un espacio permanente de diálogo, consulta y participación entre el Gobierno Municipal y las comunidades indígenas”.

Con estos acuerdos, el Ayuntamiento busca fortalecer las políticas de inclusión, participación ciudadana, desarrollo sustentable y reconocimiento de la diversidad cultural, mediante mecanismos de consulta y programas dirigidos a distintos sectores de la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.