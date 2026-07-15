Fallece perro rescatado en Del Real; DABA denunciará el caso ante la Fiscalía

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El animal presentaba heridas y quemaduras de gravedad; autoridades realizarán la necropsia y buscarán identificar a los responsables.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) informó que el perro de raza Chow Chow rescatado en el fraccionamiento Del Real, tras ser localizado con graves heridas y quemaduras, falleció debido a la severidad de las lesiones que presentaba.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, explicó que personal de DABA y de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio señalado mediante denuncias en redes sociales para iniciar las diligencias correspondientes. Indicó que el animal fue retirado con vida por una rescatista, pero murió poco tiempo después.

“Lamentablemente ayer el perrito perdió la vida y tanto DABA como la Fiscalía General del Estado acudimos al lugar que se estaba denunciando a través de redes sociales”.

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La funcionaria informó que la dependencia integra la carpeta que será presentada ante la Fiscalía General del Estado, con el propósito de que la autoridad ministerial lleve a cabo la investigación para identificar y, en su caso, proceder contra quien resulte responsable por el presunto caso de maltrato animal.

Arredondo Salinas agregó que representantes del establecimiento de comida mencionado en redes sociales acudieron de manera voluntaria a las oficinas de DABA para proporcionar información que pudiera ser útil durante las investigaciones, incluyendo la posible entrega de videograbaciones si así lo requiere la Fiscalía.

“Actualmente estamos terminando la carpeta que se debe presentar ante la Fiscalía para hacer la denuncia correspondiente”.

La directora de DABA exhortó a la ciudadanía a respetar los protocolos cuando se detecten casos de presunto maltrato animal, al señalar que evitar mover a los animales permite preservar evidencias que pueden ser relevantes para las investigaciones. Recomendó reportar estos hechos a través del 911, la Policía Municipal, DABA o la Fiscalía.

Finalmente, informó que el cuerpo del perro permanece bajo resguardo de la dependencia y será trasladado a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de su muerte y aportar elementos a la investigación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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