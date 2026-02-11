Aprueba Cabildo actualización salarial y nuevos acuerdos en Sesión 34

Publicidad - LB2 -

Autorizan ajustes al tabulador 2026, exhorto sobre discapacidad auditiva y creación de brigadas culturales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En la Sesión de Cabildo número 34, el Ayuntamiento aprobó la actualización al tabulador de puestos y sueldos para el Ejercicio Fiscal 2026, aplicable a personal sindicalizado, de confianza, eventuales, funcionarios, así como jubilados y pensionados del Municipio.

La propuesta fue presentada por el regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, quien explicó que el ajuste se sustenta en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua y en el Presupuesto de Derechos previamente aprobado.

- Publicidad - HP1

Los incrementos aprobados son del 5 por ciento para trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio, 6 por ciento para el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne y 5 por ciento para personal de confianza, eventuales, funcionarios, jubilados y pensionados.

“Este tabulador es financieramente viable, jurídicamente sustentado y acorde con la realidad presupuestal del municipio”, afirmó el regidor.

Durante la sesión, encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, también se aprobó un exhorto dirigido al Gobierno del Estado, al Congreso local y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal para incorporar el concepto de discapacidad auditiva en las licencias de conducir y garantizar ajustes razonables, como intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas en los exámenes teóricos.

Asimismo, el Cabildo instituyó el primer domingo de marzo como el “Día Municipal de la Familia”, con el llamado a dependencias y sociedad civil a organizar actividades conmemorativas.

Entre otros acuerdos, se aprobó la creación del Programa Municipal de Brigadas Culturales para Personas Mayores, con el objetivo de promover un envejecimiento activo y saludable a través de actividades en Centros Comunitarios y el Instituto para la Cultura del Municipio.

En materia patrimonial y urbana, el Cabildo autorizó la desincorporación y enajenación onerosa de un predio municipal de 4 mil 28 metros cuadrados a favor del Fideicomiso Finsa III-H CIB/3741, así como modificaciones menores al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible en predios de 19 mil 81.52 y 26 mil 403 metros cuadrados, respectivamente, a favor de particulares y de la empresa Parques American Industries, S.A. de C.V.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.