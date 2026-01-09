Apoya Desarrollo Social a familias afectadas por incendios en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Entregan material de construcción a 10 hogares dañados en los últimos tres meses para iniciar su proceso de reconstrucción.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Dirección General de Desarrollo Social, brindó apoyo con material de construcción a 10 familias que resultaron afectadas por incendios en sus viviendas, ocurridos en distintos puntos de la ciudad durante los últimos tres meses.

El titular de la dependencia, Hugo Alberto Vallejo Quintana, informó que los apoyos consistieron en block y sacos de cemento, materiales considerados básicos para que las familias puedan iniciar la reconstrucción de sus hogares tras haber sufrido pérdidas totales o parciales a causa de los siniestros.

De acuerdo con la autoridad municipal, la entrega de estos apoyos se realizó por instrucción del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, como una acción solidaria para acompañar a las familias que enfrentaron una de las situaciones más adversas: la pérdida de su patrimonio en cuestión de minutos.

Vallejo Quintana explicó que las personas beneficiadas fueron canalizadas a través de la Dirección General de Protección Civil, instancia que, mediante el Departamento de Bomberos, atendió los incendios y realizó la valoración inicial de los daños.

En la mayoría de los casos, precisó, las familias perdieron la totalidad de sus bienes, lo que hizo necesario un respaldo inmediato para comenzar el proceso de recuperación.

En total, el Gobierno Municipal entregó 7 mil 450 block estándar y 230 sacos de cemento de 50 kilogramos, apoyos que representan un alivio económico significativo y un primer paso para que las familias puedan rehacer sus viviendas.

Desde la administración municipal se reiteró el compromiso de acompañar a las familias juarenses en los momentos más difíciles, mediante acciones concretas que contribuyan a su recuperación y bienestar.

