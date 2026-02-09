Anuncian segundo Foro Binacional para la Prevención de la Rickettsia en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El encuentro reunirá a autoridades de México y Estados Unidos para fortalecer estrategias de salud pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez será sede del Segundo Foro Binacional para la Prevención de la Rickettsia, un encuentro enfocado en fortalecer la prevención, detección oportuna y atención de esta enfermedad zoonótica, mediante el intercambio de información y estrategias entre autoridades, especialistas y sociedad civil de ambos lados de la frontera.

El foro se llevará a cabo el jueves 19 de febrero a las 11:00 de la mañana, en el auditorio del Centro Profesional de Ingenieros y Arquitectos A.C. (CEPIA), informó la regidora Fernanda Ávalos Medina, coordinadora de la Comisión de Ecología y Protección Civil del Ayuntamiento.

En el evento participarán representantes de la Secretaría de Salud federal, especialistas académicos y personal de Salud del Estado, así como dependencias municipales relacionadas con ecología, bienestar animal y educación. También se contará con la presencia de autoridades y expertos de Estados Unidos, lo que refuerza el carácter binacional del encuentro.

“Este foro va dirigido al sector médico, educativo, organizaciones de la sociedad civil y al público en general, con el objetivo de compartir conocimientos y fortalecer estrategias binacionales para la prevención y atención de esta enfermedad”, señaló Ávalos Medina.

El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó la importancia del foro y reconoció el trabajo impulsado desde el Cabildo para atender esta problemática de salud pública, subrayando el valor del intercambio de información con autoridades estadounidenses, dada la dinámica fronteriza de la región.

Durante la presentación del evento, especialistas y académicos enfatizaron que la rickettsia representa un riesgo para la salud humana, al tratarse de una enfermedad que puede transmitirse por la mordedura de garrapatas, por lo que la limpieza, la prevención en mascotas y la atención veterinaria son factores clave para reducir contagios.

Asimismo, se resaltó que la coordinación entre instituciones educativas, autoridades sanitarias y gobiernos locales ha permitido avanzar en recomendaciones y acciones preventivas, particularmente en zonas con mayor vulnerabilidad.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación abierta a la comunidad, al considerar que el foro será un espacio relevante para fortalecer la cultura de prevención y el cuidado de la salud pública en Ciudad Juárez.

