Anuncian programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en Ciudad Juárez

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El canje voluntario y anónimo de armas por dinero iniciará el 26 de mayo en la Plaza de Armas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales y federales anunciaron el arranque del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, estrategia nacional que busca reducir la violencia y prevenir accidentes en los hogares mediante el canje voluntario y anónimo de armas de fuego por dinero en efectivo.

El programa se llevará a cabo del 26 de mayo al 4 de junio, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la Plaza de Armas, ubicada en la Zona Centro de Ciudad Juárez.

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La titular de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que esta acción forma parte del eje de Atención a las Causas y se implementa en coordinación con autoridades federales y municipales.

“El año pasado este programa fue bien recibido por parte de la ciudadanía, en una jornada de 15 días se recabaron 437 armas de fuego, (largas, cortas y granadas), 14 mil 747 cartuchos, 240 cargadores, dos cartuchos de dinamita y siete granadas”, señaló Areli Rojas Rivera, coordinadora de Estrategia y Análisis para Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación.

La funcionaria federal indicó que para la edición 2026 del programa en Ciudad Juárez se cuenta con un presupuesto de 3 millones de pesos y destacó que también se promueve una cultura de paz entre niñas y niños mediante el intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos.

Las autoridades precisaron que no se solicitarán datos personales ni se investigará la procedencia de las armas entregadas, ya que el proceso será completamente anónimo. Además, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizará la destrucción inmediata del armamento en el mismo lugar.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, invitó a la ciudadanía a participar en el programa y destacó la importancia de retirar armas, municiones y explosivos de los hogares.

“Es muy importante llevar a cabo este trabajo que realiza el Gobierno Federal desde hace más de un año, en donde ahora se tiene más presupuesto para terminar con este problema”, expresó.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal también ofrecerá apoyo para el traslado seguro de armas, balas, cargadores o explosivos a quienes deseen participar en el canje.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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