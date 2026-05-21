Impulsa Desarrollo Económico eventos sociales y de entretenimiento en Ciudad Juárez

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Respaldan actividades estudiantiles, culturales y recreativas para fortalecer convivencia y economía local.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Desarrollo Económico del Municipio mantiene el respaldo a actividades sociales, culturales y de entretenimiento orientadas a fortalecer la convivencia comunitaria, la participación ciudadana y la actividad económica local.

Entre los eventos promovidos se encuentra la celebración del Día del Estudiante, organizada por la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez A.C., a través de la Barra Junior.

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La actividad se llevará a cabo el próximo lunes 25 de mayo, a las 15:00 horas, en el Salón CEPIA, ubicado en la zona Pronaf, donde se busca reunir a jóvenes estudiantes y futuros profesionistas.

El encuentro tiene como objetivo generar espacios de convivencia y reconocimiento para la comunidad estudiantil, además de fortalecer la vinculación entre organizaciones civiles y jóvenes juarenses.

La dependencia municipal también respalda el concierto conmemorativo por el 50 aniversario del Gimnasio Municipal Josué Neri Santos, programado para el sábado 23 de mayo, con la presentación de Mi Banda El Mexicano, encabezada por Germán Román.

El evento musical forma parte de las acciones de promoción turística, recreativa y de entretenimiento en la ciudad, con impacto esperado en sectores comerciales y de servicios.

Desarrollo Económico señaló que este tipo de actividades contribuyen a dinamizar la economía local, promover la convivencia familiar y consolidar a Ciudad Juárez como sede de eventos sociales, culturales y de gran convocatoria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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