Anuncian construcción de cinco canchas de futbol en Juárez con programa federal

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Espacios deportivos se ubicarán en distintos sectores como parte del proyecto “Un Mundial Social”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Federal construirá cinco canchas de futbol en Ciudad Juárez como parte del programa “Un Mundial Social”, iniciativa vinculada al impulso del deporte en el contexto del Mundial de Futbol.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar informó que los nuevos espacios deportivos estarán distribuidos en distintos puntos de la ciudad, priorizando zonas con alta demanda de infraestructura recreativa.

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Las ubicaciones confirmadas son el Parque Toledo en Colinas del Sur, el Centro de Desarrollo Comunitario en Horizontes del Sur, el Parque Fidel Velázquez, la Unidad Deportiva Siglo XXI y la Unidad Deportiva Ramón Guzmán Gallegos.

“La presidenta lo llamó Mundial Social, aprovechando que México es sede, hacer muchas canchas en todo el país”.

De acuerdo con lo expuesto, se contempla la construcción de una cancha de futbol 7 y cuatro de futbol 5, con el objetivo de ampliar las opciones para la práctica deportiva, principalmente entre niñas, niños y jóvenes.

El edil explicó que este proyecto busca aprovechar el impulso social generado por la próxima justa mundialista, promoviendo el acceso al deporte como herramienta de desarrollo comunitario.

“Estamos trabajando a marchas forzadas para inaugurar algunas canchas de futbol rápido en la ciudad”.

Asimismo, señaló que ya se realizan trabajos coordinados con áreas como Participación Ciudadana, con miras a avanzar en la ejecución e inauguración de estos espacios.

El programa forma parte de una estrategia nacional para fortalecer el tejido social a través del deporte, mediante la creación de infraestructura accesible en diversas ciudades del país.

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