Anuncia IMJJ becas universitarias para estudiantes de nuevo ingreso del Tecnológico de Juárez

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El programa beneficiará a 430 jóvenes y contempla apoyos económicos y la entrega de equipo escolar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ), en coordinación con la Dirección de Educación y el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), presentó la convocatoria de Becas de Acceso a la Universidad 2026, dirigida a estudiantes de nuevo ingreso de esa institución educativa.

El programa contempla una inversión superior a 1.3 millones de pesos y beneficiará a 430 jóvenes que iniciarán sus estudios profesionales en el Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Juárez.

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Durante la presentación de la convocatoria, el director del IMJJ, Osvaldo Rivas García, señaló que esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.

“Estamos ofreciendo 430 becas para apoyar a quienes inician esta nueva etapa académica y darles mayores oportunidades de desarrollo”.

El registro para las y los aspirantes permanecerá abierto hasta el próximo 30 de junio, mientras que la recepción de documentos se realizará los días 29 y 30 de junio. Los resultados serán publicados el 6 de julio.

Entre los requisitos se encuentran el folio de registro de la beca, identificación oficial, número de control del ITCJ y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Por su parte, la jefa del Departamento de Servicios Escolares del Tecnológico de Ciudad Juárez, Alejandra Barrón Ortega, destacó la continuidad de este programa y recordó que durante 2025 se apoyó a 524 estudiantes de nuevo ingreso mediante recursos municipales.

Asimismo, informó que actualmente existe un registro preliminar de mil 884 aspirantes interesados en ingresar al ITCJ para el próximo ciclo escolar.

Además del apoyo económico, los estudiantes seleccionados recibirán un kit escolar integrado por una computadora portátil, mochila, termo y memoria USB, herramientas destinadas a fortalecer su desempeño académico durante su formación profesional.

El director de Educación del Municipio, Guillermo Alvídrez, destacó que este esquema opera desde 2022 y aseguró que Ciudad Juárez es el único municipio del país que cuenta con un programa de apoyo específico para estudiantes de nuevo ingreso a la universidad.

Las autoridades municipales informaron que las dudas relacionadas con el proceso de registro y los requisitos podrán atenderse a través del correo electrónico [email protected].

Con este programa, el Gobierno Municipal busca fortalecer el acceso a la educación superior y respaldar a jóvenes juarenses en el inicio de su trayectoria universitaria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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