Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 29, 2025 | 21:54
    InicioEstadoJuárez / El Paso
    Reuters / ARCHIVO - Camiones hacen fila en el puente fronterizo Zaragoza-Ysleta para cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera aranceles a Canadá, México y China. Ciudad Juárez, México, el 4 de marzo de 2025.

    Anuncia AAA su separación del CCE por falta de defensa a intereses empresariales en Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    La asociación afirmó que el organismo cúpula no fijó postura ante temas clave como el ISN y los cruces fronterizos.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Asociación de Agentes Aduanales (AAA) anunció su separación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez, al argumentar una falta de atención y posicionamiento del organismo cúpula en asuntos considerados estratégicos para el sector productivo local.

    De acuerdo con lo informado en el grupo de prensa de la Asociación, representante de la asociación, la decisión fue tomada por acuerdo unánime en asamblea celebrada el 17 de diciembre de 2025, luego de evaluar el desempeño del CCE frente a problemáticas que afectan directamente a la actividad económica de la ciudad.

    - Publicidad - HP1

    Entre los principales señalamientos, la AAA expuso que no existió un posicionamiento contrario al incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN), pese a que se trata de una medida con impacto directo en las empresas locales.

    Asimismo, indicó que no hubo pronunciamiento ni gestión ante las autoridades por el cierre de los cruces fronterizos realizado por agricultores, situación que afectó la movilidad y el comercio en la región, ni acciones visibles relacionadas con el cierre del puente Córdova a la carga comercial.

    Otro de los puntos señalados fue la falta de seguimiento puntual a planes y programas estratégicos para el desarrollo de la ciudad, lo que, a decir de la asociación, refleja una ausencia de defensa de los intereses comunes del empresariado juarense.

    “No atender los asuntos importantes que atañen al empresariado de la ciudad ni defender los intereses comunes”, fue uno de los argumentos centrales expuestos en el acuerdo.

    La separación de la AAA representa un nuevo episodio de tensión dentro del sector empresarial organizado en Ciudad Juárez, en un contexto marcado por debates fiscales, problemáticas fronterizas y decisiones de infraestructura que impactan directamente la dinámica económica de la región.

    Hasta el momento, el Consejo Coordinador Empresarial no ha emitido una postura pública respecto a la salida de la Asociación de Agentes Aduanales.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Alertan por perfil falso en Facebook que se hace pasar por Secretario de Hacienda

    El Gobierno del Estado llama a no dejarse engañar por quienes piden dinero a...
    Parral

    Regidores Independientes de Parral distribuyen cubre bocas infantiles

    El apoyo fue gestionado ante la asociación texana Coachella Valley Mask Project y se...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.