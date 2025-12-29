Anuncia AAA su separación del CCE por falta de defensa a intereses empresariales en Juárez

Publicidad - LB2 -

La asociación afirmó que el organismo cúpula no fijó postura ante temas clave como el ISN y los cruces fronterizos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Asociación de Agentes Aduanales (AAA) anunció su separación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Ciudad Juárez, al argumentar una falta de atención y posicionamiento del organismo cúpula en asuntos considerados estratégicos para el sector productivo local.

De acuerdo con lo informado en el grupo de prensa de la Asociación, representante de la asociación, la decisión fue tomada por acuerdo unánime en asamblea celebrada el 17 de diciembre de 2025, luego de evaluar el desempeño del CCE frente a problemáticas que afectan directamente a la actividad económica de la ciudad.

Entre los principales señalamientos, la AAA expuso que no existió un posicionamiento contrario al incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN), pese a que se trata de una medida con impacto directo en las empresas locales.

Asimismo, indicó que no hubo pronunciamiento ni gestión ante las autoridades por el cierre de los cruces fronterizos realizado por agricultores, situación que afectó la movilidad y el comercio en la región, ni acciones visibles relacionadas con el cierre del puente Córdova a la carga comercial.

Otro de los puntos señalados fue la falta de seguimiento puntual a planes y programas estratégicos para el desarrollo de la ciudad, lo que, a decir de la asociación, refleja una ausencia de defensa de los intereses comunes del empresariado juarense.

“No atender los asuntos importantes que atañen al empresariado de la ciudad ni defender los intereses comunes”, fue uno de los argumentos centrales expuestos en el acuerdo.

La separación de la AAA representa un nuevo episodio de tensión dentro del sector empresarial organizado en Ciudad Juárez, en un contexto marcado por debates fiscales, problemáticas fronterizas y decisiones de infraestructura que impactan directamente la dinámica económica de la región.

Hasta el momento, el Consejo Coordinador Empresarial no ha emitido una postura pública respecto a la salida de la Asociación de Agentes Aduanales.

