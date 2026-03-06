Analizan trasladar a “El Chivis” a penal federal por riesgo de seguridad en Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades mantienen vigilancia ante posible reacción del grupo criminal “La Empresa”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades de seguridad en Ciudad Juárez analizan el posible traslado de Manuel Galindo Moncayo, alias “El Chivis” o “El Profe”, a un penal federal, debido al riesgo que representa su permanencia en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de esta frontera.

El detenido es identificado como uno de los principales líderes del grupo criminal “La Empresa”, organización con presencia en Ciudad Juárez, y fue capturado el 28 de febrero de 2026 en Monterrey, Nuevo León, tras ser considerado un objetivo prioritario para autoridades de México y Estados Unidos.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, el imputado enfrentará en los próximos días su audiencia para determinar si es vinculado a proceso, mientras se analiza si permanecerá en el penal estatal o será trasladado a otro centro penitenciario.

Las autoridades señalaron que la reubicación se estudia debido a que en el Cereso número 3 hay cerca de 800 internos vinculados con “La Empresa”, lo que podría representar un riesgo por la posición que ocupa el detenido dentro de la estructura criminal.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, informó que la corporación mantiene operativos preventivos y vigilancia reforzada en distintos puntos de la ciudad ante la posibilidad de reacciones por parte de integrantes de la organización delictiva.

“Hemos tomado precauciones y desplegado personal en áreas donde creemos que puede haber conflicto”.

De acuerdo con las investigaciones, Galindo Moncayo es considerado el tercer mando dentro de la estructura de “La Empresa” y enfrenta diversas acusaciones por delitos de alto impacto.

Entre los cargos que se le imputan se encuentra secuestro agravado ocurrido en septiembre de 2017 en la colonia Parajes del Valle, así como homicidios registrados en octubre de 2016 en un bar ubicado en el boulevard Manuel Gómez Morín, donde murieron tres personas.

También se le atribuye un homicidio calificado ocurrido en junio de 2020 en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en el cruce de los bulevares Zaragoza e Independencia, en la colonia Manuel Valdez.

Las autoridades estatales continúan con las investigaciones y el proceso judicial correspondiente, mientras se evalúan las condiciones de seguridad para determinar el destino penitenciario del detenido.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.