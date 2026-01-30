Analiza Municipio amenaza colocada en la Revolución Mexicana y refuerza vigilancia preventiva

Publicidad - LB2 -

Alcalde asegura atención puntual al mensaje y destaca tendencia a la baja en delitos en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Municipal informó que se dará atención puntual a una amenaza atribuida a un grupo delictivo, localizada durante la madrugada en la colonia Revolución Mexicana, con el objetivo de prevenir un posible repunte de violencia y mantener la tendencia a la baja en los índices delictivos de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, el hallazgo ocurrió alrededor de las 2:00 horas, luego de que vecinos reportaran al 911 la presencia de una cartulina con un mensaje amenazante colocada en la malla de un parque, en el cruce de calles del sector. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar y aseguraron el material, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, para su investigación.

Las autoridades señalaron que, según los reportes preliminares, varios sujetos colocaron el mensaje y huyeron del sitio, sin que se registraran personas lesionadas ni incidentes posteriores al hallazgo.

Al respecto, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar indicó que este tipo de mensajes no serán ignorados y que se actuará con prevención y coordinación interinstitucional.

“A estas amenazas se les va a poner la atención debida para reaccionar a tiempo y evitar escenarios que la ciudad ya vivió en el pasado”, señaló el alcalde.

El edil subrayó que, pese al mensaje localizado, los indicadores delictivos en Ciudad Juárez muestran una tendencia a la baja, resultado del trabajo operativo de la SSPM y de la estrategia de seguridad vigente, la cual —dijo— se mantendrá y reforzará para preservar la estabilidad en la frontera.

Las corporaciones de seguridad reiteraron que se mantiene vigilancia en la zona y que cualquier información relacionada con hechos de riesgo debe reportarse de inmediato a los números de emergencia.

