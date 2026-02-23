Analiza Cabildo comodatos, donaciones y apoyos para sesión ordinaria del miércoles

Publicidad - LB2 -

Regidores revisarán contratos para el DIF y el Puente Zaragoza, así como apoyo a Cruz Roja y declaratoria para sesión solemne

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Cabildo analizará en su Sesión Ordinaria número 35, programada para el próximo miércoles, diversos asuntos relacionados con contratos de comodato, donaciones de predios municipales, apoyos económicos y la declaratoria de recinto oficial para una sesión solemne.

La reunión previa fue presidida por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien informó que la Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales solicitó autorizar un contrato de comodato con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) sobre un predio municipal de 2 mil 270 metros cuadrados.

La coordinadora de dicha comisión, la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, explicó que el inmueble, ubicado en la colonia Adición Oriental, en la calle 20 de Noviembre, se encuentra en abandono y con daños por vandalismo. En ese espacio se proyecta la construcción de una bodega, un cuarto frío y la ampliación del comedor comunitario del DIF, con el fin de fortalecer el almacenamiento y conservación de alimentos, ampliar la capacidad operativa y recuperar el entorno urbano.

Asimismo, se presentó el dictamen para autorizar un contrato de comodato con el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, respecto a un predio de 7 mil 782 metros cuadrados que será destinado a la ampliación del puente internacional Zaragoza, específicamente para los carriles vehiculares de la línea Centri en la avenida Waterfill.

De acuerdo con lo expuesto, el proyecto busca mejorar la movilidad fronteriza, reducir tiempos de espera y fortalecer la competitividad regional, contemplando únicamente la cesión en comodato de la superficie estrictamente municipal.

En la misma sesión se aprobó someter a análisis la desincorporación y enajenación a título gratuito de un predio de 10 mil metros cuadrados a favor de la Secundaria Técnica número 10, en el fraccionamiento Parajes de San José, donde se prevé la construcción de infraestructura educativa. También se revisará una donación complementaria de 321.992 metros cuadrados para el Centro de Desarrollo y Cuidado Infantil en la colonia Municipio Libre.

En materia de apoyos económicos, el Cabildo analizará destinar 700 mil pesos para la compra de combustible y 600 mil pesos adicionales como respaldo a la colecta anual de la Cruz Roja.

Durante la sesión previa también se autorizó declarar como recinto oficial el Centro Municipal de las Artes para celebrar el 8 de marzo una sesión solemne en la que se entregará la Presea Kirá 2026, en reconocimiento a mujeres destacadas. Además, la síndica Ana Carmen Estrada García propuso un reconocimiento público póstumo a Esther Chávez Cano, fundadora de Casa Amiga.

Como asunto general, se presentó un proyecto para crear una nueva comisión edilicia de Agua y Saneamiento, el cual será discutido en la sesión ordinaria y, en su caso, turnado a comisiones para su análisis.

