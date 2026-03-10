Alertan autoridades por fraudes con falsos trámites del Repuve en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Detectan estafas mediante WhatsApp y documentos apócrifos que prometen concluir la regularización vehicular a cambio de depósitos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Recaudación de Rentas en Ciudad Juárez alertó a la población sobre un esquema de fraude relacionado con supuestos trámites para obtener placas de vehículos que quedaron inconclusos dentro del programa de Regularización Vehicular (Repuve), el cual concluyó el pasado 1 de enero de 2026.

El recaudador de Rentas, Raúl García, informó que al menos cinco personas han acudido a las oficinas para denunciar haber sido víctimas de esta estafa, luego de recibir mensajes de supuestos gestores o funcionarios que aseguran poder finalizar el trámite de regularización.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con los reportes, los estafadores contactan a los propietarios de vehículos a través de WhatsApp, donde solicitan datos personales y posteriormente envían documentos falsos que aparentan ser emitidos por autoridades hacendarias.

“Las personas envían sus datos personales por WhatsApp y posteriormente realizan depósitos creyendo que su trámite está concluido”.

Según explicó el funcionario, los documentos apócrifos incluyen códigos de barras y señalan que el pago debe realizarse en tiendas comerciales, particularmente en establecimientos Soriana. Sin embargo, cuando las personas acuden a las oficinas para recoger sus placas, descubren que el trámite no existe y que el supuesto funcionario tampoco trabaja en la dependencia.

Las autoridades detectaron que en algunos de los documentos falsos aparece el nombre de Juan Eleazar García Hernández como supuesto empleado de Recaudación de Rentas, aunque el titular de la dependencia aclaró que no existe ninguna persona con ese nombre dentro de la institución.

De acuerdo con la información recabada, las víctimas han realizado depósitos que van desde los 2 mil 500 hasta los 6 mil pesos, bajo la creencia de que con ello concluirían el proceso de regularización de sus vehículos.

El recaudador explicó que la situación se relaciona con el número de automóviles que quedaron con el trámite inconcluso tras el cierre del programa federal, estimándose entre 13 mil y 15 mil vehículos pendientes de regularización, lo que ha generado un contexto propicio para este tipo de engaños.

“Si reciben algún mensaje ofreciendo resolver trámites por WhatsApp o solicitando depósitos en tiendas comerciales, lo más probable es que se trate de un fraude”.

Finalmente, las autoridades informaron que acompañan a las víctimas para presentar denuncias ante la Fiscalía, además de colaborar con instancias federales, incluida la Guardia Nacional, para investigar los números telefónicos y las operaciones relacionadas con estas estafas. Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a realizar trámites únicamente en los módulos oficiales de Recaudación de Rentas o a través de las plataformas del gobierno.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.