Afirma Pérez Cuéllar que Juárez funciona con 20 regidores, pero acatará reforma si se aprueba

El alcalde considera que la ciudad amerita 15 ediles y descarta eliminar la Sindicatura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que el Ayuntamiento de Juárez opera adecuadamente con 20 regidores, aunque señaló que, de aprobarse la reforma electoral propuesta por la presidenta de la República, se deberá acatar la reducción planteada.

El edil indicó que, por su extensión territorial y número de habitantes, Ciudad Juárez podría ajustarse al máximo de 15 regidores contemplado en la iniciativa federal.

“Juárez fácilmente amerita los 15, aunque debo decirlo, estamos funcionando bien, así como estamos, con 20”.

Precisó que, en caso de aprobarse la reforma constitucional, corresponderá al Congreso del Estado armonizar la legislación local en lo relativo al funcionamiento del poder municipal.

Asimismo, descartó la desaparición de la Sindicatura, al considerar que se trata de un órgano relevante en la supervisión del gasto público municipal.

La iniciativa forma parte de la reforma electoral anunciada por el Ejecutivo federal y, de concretarse, limitaría a 15 el número máximo de regidores en los ayuntamientos del país.

En Chihuahua, además de Ciudad Juárez, municipios como Delicias, Cuauhtémoc, Ojinaga, Jiménez, Parral y Camargo cuentan actualmente con 16 o 17 regidores, por lo que su integración también se vería modificada en caso de que prospere la propuesta.

