Afirma Carlos Ortiz que reaparición de López Obrador refleja debilidad política de Morena

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El representante de la gobernadora en Juárez consideró que las declaraciones del expresidente podrían impactar la relación entre México y Estados Unidos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El representante de la gobernadora Maru Campos en Ciudad Juárez, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, aseguró que la reciente reaparición pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador evidencia una situación de debilidad política dentro del Gobierno Federal y podría generar repercusiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Durante declaraciones a medios de comunicación, Ortiz Villegas señaló que la intervención pública del exmandatario ocurre en un contexto de tensión derivado de señalamientos realizados desde Estados Unidos hacia figuras vinculadas con Morena, situación que, afirmó, requiere un manejo cuidadoso por parte de las autoridades mexicanas.

“Conocemos obviamente el vecino país porque nosotros somos una ciudad fronteriza y sabemos que los mecanismos que ellos utilizan son mecanismos muy objetivos con una amplia gama de investigación y no son temas políticos como se ha querido señalar”.

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El funcionario descartó que las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra algunos actores políticos tengan un origen partidista y sostuvo que los procesos de investigación en aquel país suelen desarrollarse bajo criterios institucionales.

Asimismo, consideró que la participación pública de López Obrador proyecta una imagen de fragilidad en el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, al intervenir en un debate cuya conducción corresponde al Gobierno Federal.

Ortiz Villegas advirtió que el tono utilizado en algunas declaraciones hacia Estados Unidos podría generar efectos negativos en la relación bilateral, especialmente en momentos previos a discusiones relevantes relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El hecho de hablar tan duro de los vecinos no es un tema que nos parezca sencillo”.

El representante estatal señaló que asuntos de esta naturaleza deben abordarse con prudencia debido a sus posibles implicaciones diplomáticas y económicas para ambos países.

Finalmente, descartó que exista riesgo de una intervención de Estados Unidos en México, aunque reiteró que el manejo de la relación bilateral debe realizarse con responsabilidad para evitar tensiones innecesarias en un contexto de alta sensibilidad política y comercial.

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