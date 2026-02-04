Afinan detalles para el Torneo de la Amistad y el Torneo Mika Archery 2026 en Juárez

Publicidad - LB2 -

Competencias reunirán a arqueros de todas las categorías como preparación rumbo al Estatal CONADE.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Todo se encuentra listo para la realización del Torneo de la Amistad Alejandro Ávila In Memoriam, en su cuarta edición, y el primer Torneo Circuito de Exteriores Mika Archery 2026, que se llevarán a cabo el próximo fin de semana en esta frontera.

Las competencias están programadas para el sábado 7 y domingo 8 de febrero, en las instalaciones de Mika Archery Club, ubicadas en Camino Ortiz Rubio 4444, en la Cerrada de los Cipreses, con la participación de clubes y escuelas de arquería de la región.

- Publicidad - HP1

En ambos torneos competirán categorías infantiles, juveniles y adultas, incluyendo modalidades de recurvo, compuesto, barebow y tradicional, tanto en niveles de iniciación como en categorías open, en ramas mixtas. Entre ellas se encuentran infantil iniciación, recurvo iniciación, adulto iniciación sin mira, U14, U16, U18, U21 y open, entre otras.

Los torneos servirán como preparación para los arqueros clasificados al Torneo Estatal CONADE 2026, que se celebrará del 20 al 22 de febrero en el Estadio 20 de Noviembre, también en Ciudad Juárez, por lo que representan una etapa clave dentro del calendario competitivo.

De acuerdo con los organizadores, todas las categorías serán premiadas con medallas a los tres primeros lugares, tomando en cuenta el mejor acumulado en el total de flechas lanzadas durante la competencia.

Las actividades iniciarán de manera oficial a las 9:15 de la mañana, aunque se solicitó a las y los participantes presentarse desde las 8:30 horas para la revisión de equipo, como parte del protocolo previo.

La organización invitó a las personas interesadas en obtener mayores informes a consultar la página oficial de Facebook de Mika Archery Club, donde se encuentran disponibles los detalles logísticos y de inscripción de ambos torneos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.