Advierte alcalde cautela ante anuncio de Onappafa sobre regularización vehicular

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Cruz Pérez Cuéllar dijo que el Municipio revisará el supuesto amparo anunciado por Onappafa antes de asumir una postura sobre autos extranjeros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar pidió actuar con cautela ante el anuncio de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (Onappafa) sobre la eventual reactivación de trámites para la regularización de vehículos extranjeros que quedaron inconclusos tras el cierre del programa federal.

El edil informó que el Gobierno Municipal revisará primero la validez jurídica del procedimiento que la organización asegura poder impulsar, especialmente por tratarse de unidades cuyos propietarios no concluyeron su inscripción en el Registro Público Vehicular (Repuve).

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De acuerdo con lo expuesto por Onappafa, la agrupación cuenta con un amparo federal otorgado por un juez de Distrito en Sinaloa, con el que se ordenaría al Repuve reabrir oficinas federales para permitir que los poseedores de autos irregulares terminen el proceso de registro.

Según ese planteamiento, la medida ya habría permitido avanzar en entidades como Sinaloa y Durango, donde supuestamente se logró destrabar parte de los trámites pendientes para vehículos de procedencia extranjera.

Pérez Cuéllar subrayó que antes de fijar una postura oficial será necesario confirmar si existe sustento legal real detrás del anuncio y verificar el alcance del recurso judicial al que hizo referencia la organización.

“Ahí hay que irse con cuidado, muchas veces siempre son temas que tienen que ver con negocios particulares, pero también tengo que decir algo: si hay un amparo y de verdad nosotros documentamos o nos damos cuenta que efectivamente sí se da, pues obviamente tenemos que respetar”.

El alcalde añadió que la administración municipal mantiene disposición al diálogo con cualquier organización, siempre que presente información clara y verificable sobre los procesos que promueve.

“Primero verificarán la información antes de tomar alguna postura para confirmar si existe algún sustento legal”.

La postura del Ayuntamiento se centra, por ahora, en revisar la documentación que pueda acreditar la legalidad del mecanismo anunciado por Onappafa y determinar si existe margen institucional para reconocer o acompañar algún procedimiento relacionado con la regularización vehicular.

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