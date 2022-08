Llama Benjamín Carrera a cerrar filas ante imposición del PRIAN para arrebatar la presidencia del congreso

“Que bien se siente que ni el PAN y el PRI te vean de su lado”.

Chihuahua, Chih (ADN / Adriana Saucedo) .- El diputado de Morena Benjamín Carrera Chávez llamó a sus compañeros de la fracción parlamentaria a no permitir que el PRIAN los divida, ante el intento para imponer a Morena una decisión contraria a la que se obtuvo en un consenso entre los 11 integrantes de la bancada.

Luego de que los coordinadores del PAN, PRI, MC y PT rechazaran la propuesta original de Morena para presidir la mesa directiva en el segundo año de la Legislatura en el nombre de Benjamín Carrera Chávez, violentaron la Constitución del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento de Prácticas Parlamentarias, para imponer otro nombre como propuesta de la Junta de Coordinación Política, con el voto en contra del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena.

“El PAN y el PRI piensan que van a dividir a la fracción parlamentaria de Morena mediante una jugarreta y plantean a otra persona distinta a la que Morena propuso en consenso para la Presidencia del Congreso y que al rechazarme como aspirante a ese cargo pueden decirnos qué; se equivocan, ni siquiera pueden opinar lo que nosotros estamos diciendo”, manifestó el diputado mediante un video en redes sociales, donde adelantó que sostendrá su postura.

Los coordinadores del PAN y PRI justificaron al argumentar que la propuesta de Morena se aleja, de alguna forma, de la gobernabilidad y la institucionalidad, incluso días antes el diputado del PAN Mario Vázquez manifestó que no respaldaría una propuesta “radical”, siendo este un acto de exclusión y discriminación alejado de la investidura de una asamblea parlamentaria.

“No se confundan, no vamos a dar un paso atrás, no vamos a ceder ni un milímetro en defensa del movimiento; tenemos la razón y vamos a dar la batalla”, indicó el diputado.

Finalmente, invitó a sus compañeros de bancada a cerrar filas, así como a la dirigencia del partido y a los simpatizantes de la Cuarta Transformación a no permitir que el PRIAN vulnere la voluntad y el derecho que como legisladores tienen para definir la representación del partido en la Presidencia del Congreso.

En este sentido, recordó que en la pasada legislatura, de igual forma se le vetó por su convicción ideológica y, ahora, al ser calificado de “radical”, se manifestó orgulloso de ser un riesgo para el PAN y para el PRI.

“Hace tres años el PRIAN me vetó como presidente del Congreso de Chihuahua por ser de izquierda. Cómo no se me quitó, ni se me quitará, de nuevo me vuelven a vetarme, ahora por radical. Vieran que bien se siente que ni el PAN ni el PRI te vean de su lado, es algo que les contaré a mis nietos”.