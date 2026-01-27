Acusa Daniela Álvarez a Cruz Pérez Cuéllar de mentir y retener documentos sobre adeudo del predial

Publicidad - LB2 -

PAN da una semana al alcalde de Ciudad Juárez para entregar información fiscal de un inmueble partidista o iniciará un plantón permanente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, Daniela Álvarez, acusó al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, de mentir y de no entregar la documentación necesaria para regularizar el pago del impuesto predial de un inmueble propiedad del partido, ubicado en la calle 5 de Mayo.

Durante una rueda de prensa, Álvarez sostuvo que el presidente municipal pretende cobrar la totalidad de un adeudo acumulado sin proporcionar los documentos oficiales que detallen el origen, desglose y periodos correspondientes de la deuda, lo que, aseguró, impide al partido cumplir con sus obligaciones fiscales.

La dirigente panista afirmó que cuando Cruz Pérez Cuéllar fue presidente estatal del PAN, entre 2008 y 2011, no se realizaron los pagos del predial del inmueble, situación que —dijo— ahora es utilizada políticamente desde la administración municipal para ejercer presión sin transparencia administrativa.

Álvarez señaló que el PAN ha buscado acercamientos institucionales con el gobierno municipal para resolver el tema, pero no ha recibido respuesta formal ni acceso a la información requerida, pese a tratarse de un derecho básico del contribuyente para conocer y aclarar sus adeudos.

“Le damos un plazo de una semana al alcalde Cruz Pérez Cuéllar para que entregue los documentos correspondientes. De no ser así, procederemos a realizar un plantón permanente frente a la presidencia municipal”.

La dirigente estatal advirtió que el partido no aceptará cobros que calificó como desproporcionados y carentes de sustento documental, y subrayó que la exigencia del PAN no es evadir el pago, sino contar con la información necesaria para poder saldar correctamente el impuesto.

En la conferencia estuvo acompañada por el presidente local del PAN, Ulises Pacheco; la diputada local Xóchitl Contreras; un regidor del partido y el equipo jurídico, quienes respaldaron la postura de la dirigencia estatal y anticiparon acciones legales y de protesta en caso de que el municipio no entregue la documentación solicitada.

El PAN sostuvo que la controversia no es de carácter político-electoral, sino administrativo y legal, y reiteró que la falta de respuesta por parte del gobierno municipal mantiene al partido en un estado de incertidumbre jurídica respecto al inmueble.

