Aclaran cierre del espacio aéreo en El Paso tras pruebas con drones militares

Publicidad - LB2 -

Fallas de comunicación y ensayos con tecnología láser en Fort Bliss generaron confusión y suspensión temporal de vuelos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El cierre temporal del espacio aéreo en El Paso, Texas, registrado la noche del martes, estuvo relacionado con pruebas militares con drones y tecnología láser en la base de Fort Bliss, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses que citan fuentes informadas del caso.

La medida fue ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), lo que generó cancelaciones y retrasos en vuelos comerciales, de carga y privados durante varias horas. La reapertura total de operaciones fue notificada alrededor de las 7:45 de la mañana del miércoles, sin que inicialmente se ofreciera una explicación pública detallada.

- Publicidad - HP1

El alcalde de El Paso, Renard Johnson, señaló en conferencia de prensa que funcionarios locales desconocían las razones que llevaron a la FAA a tomar la decisión de cerrar el espacio aéreo.

“Nuestra comunidad estaba asustada, porque alguien decidió cerrar nuestro espacio aéreo”, expresó.

Según los reportes, el dron que sobrevoló la zona habría despegado de instalaciones militares en Fort Bliss sin notificación previa a la autoridad aeronáutica civil, lo que activó protocolos de alerta. Paralelamente, el Pentágono desarrollaba pruebas con un láser de alta energía diseñado para neutralizar aeronaves no tripuladas, en una base contigua al Aeropuerto Internacional de El Paso.

La falta de coordinación entre dependencias federales estadounidenses habría provocado la confusión. Trascendió que la decisión de cerrar el espacio aéreo se tomó sin informar previamente a la Casa Blanca ni a instancias del Departamento de Seguridad Nacional, lo que impidió contextualizar la presencia de los dispositivos en la zona.

En medio de la situación, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, publicó en su cuenta personal de X que drones vinculados a cárteles mexicanos habían invadido el espacio aéreo y que fueron inutilizados por el Pentágono, versión que posteriormente fue matizada por reportes que apuntan a ejercicios militares previamente planeados.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al gobierno estadounidense compartir la información disponible sobre el incidente y llamó a no adelantar conclusiones hasta contar con datos oficiales completos.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.