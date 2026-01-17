Aclara Seguridad Vial que no serán respetadas placas de organizaciones como “Pafos”

Publicidad - LB2 -

Más de 4 mil 500 autos de procedencia extranjera quedaron sin certeza legal tras la cancelación del decreto federal de regularización.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – Más de 4 mil 500 vehículos de procedencia extranjera permanecen en un limbo legal en el estado de Chihuahua tras la cancelación, a inicios de 2026, del decreto federal que permitía su regularización, situación que ha generado incertidumbre entre propietarios y autoridades locales.

Desde enero de este año, el Gobierno de México reordenó la importación de vehículos usados bajo el marco del T-MEC, eliminando las facilidades administrativas que estuvieron vigentes desde 2022. Esta decisión puso fin al programa impulsado durante el sexenio anterior y dejó sin concluir miles de trámites en la entidad.

- Publicidad - HP1

Se estima que alrededor del 50 por ciento de estos vehículos se concentran en Ciudad Juárez, una de las zonas con mayor presencia de autos conocidos como “chocolate”. El Municipio reconoce que aún no existe claridad sobre el estatus de las unidades que quedaron a medio proceso.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar señaló que el Ayuntamiento se mantiene a la espera de conocer las nuevas disposiciones federales, al tiempo que ha buscado interlocución con legisladores para definir el futuro de estos automotores.

“Estamos atentos para ver cómo vienen las nuevas reglas para tomar decisiones”, expresó el presidente municipal.

Ante este escenario, la Coordinación de Seguridad Vial precisó que únicamente son válidos los permisos provisionales expedidos por la propia dependencia, los cuales permiten circular sin placas mientras se concluye el trámite oficial correspondiente.

El titular de la corporación, Jesús García Reyes, advirtió que no serán reconocidos los documentos emitidos por organizaciones civiles, como Onappafa o los llamados “Pafos”, que recientemente anunciaron la entrega de placas de cartón o padrones vehiculares.

“Estos documentos no serán respetados y los conductores que los porten serán sancionados”, afirmó el funcionario.

García Reyes agregó que, si los agentes detectan vehículos circulando con este tipo de permisos y además cometen alguna infracción, se procederá a la multa correspondiente conforme al reglamento vigente.

Actualmente, el permiso oficial de Seguridad Vial tiene un costo de 457.5 pesos y una vigencia de un mes, siendo la única opción reconocida por la autoridad municipal para circular de manera provisional en tanto se define el nuevo esquema federal de importación y regularización.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.