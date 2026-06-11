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Abre Estado convocatoria para estancia profesional de corta duración en Washington D.C.

Juárez / El Paso

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POR Redacción ADN / Agencias
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El programa está dirigido a jóvenes profesionistas chihuahuenses interesados en servicio público, diplomacia y cooperación internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), en coordinación con Talento Chihuahua y la U.S.-Mexico Foundation, abrió la convocatoria 2026 del Programa de Formación Profesional de Corta Estancia en Washington D.C., una iniciativa orientada a fortalecer el desarrollo profesional y el liderazgo de jóvenes chihuahuenses.

El programa contempla una estancia de hasta tres meses en organizaciones estratégicas de la capital estadounidense, entre ellas organismos internacionales, centros de análisis de políticas públicas y consultorías especializadas.

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La convocatoria está dirigida a personas de entre 20 y 30 años de edad residentes en Chihuahua, que cursen el último año de estudios superiores o hayan egresado recientemente, con un periodo no mayor a un año desde la conclusión de su formación académica.

Los aspirantes deberán contar con un promedio mínimo de 90, pasaporte vigente y dominio del idioma inglés, además de acreditar formación en áreas relacionadas con Ciencias Sociales, Relaciones Internacionales, Políticas Públicas, Derecho, Economía, Administración Pública o disciplinas afines.

“Tiene como objetivo fortalecer su desarrollo profesional y liderazgo”.

La dependencia informó que el programa busca impulsar perfiles con interés en temas de política pública, diplomacia, cooperación internacional, desarrollo económico y desarrollo social, brindándoles experiencia práctica en entornos de alcance global.

Las y los seleccionados tendrán la oportunidad de integrarse temporalmente a instituciones especializadas en análisis estratégico y diseño de políticas públicas, fortaleciendo competencias profesionales y ampliando sus redes de colaboración internacional.

La convocatoria permanecerá abierta del 8 al 26 de junio de 2026, periodo durante el cual las personas interesadas podrán consultar los requisitos y el proceso de selección.

“Consiste en una estancia de hasta tres meses en organizaciones estratégicas de dicha ciudad, como organismos internacionales, centros de análisis de políticas públicas y consultorías especializadas”.

Las autoridades estatales señalaron que esta iniciativa forma parte de las estrategias para impulsar el talento local y generar oportunidades de formación internacional para jóvenes profesionistas del estado.

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