Instalan mesas interinstitucionales para mejorar servicios del Issste al magisterio federalizado en Chihuahua

Buscan armonizar procesos médicos, administrativos y de pensiones entre autoridades educativas, sindicato y el instituto de seguridad social.

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) instalaron mesas de trabajo conjuntas para fortalecer la coordinación interinstitucional en beneficio del magisterio federalizado.

El objetivo central de estos encuentros es mejorar la atención médica, las prestaciones y los procesos administrativos que el Issste brinda a docentes, personal administrativo, así como a jubilados y pensionados del sistema educativo federalizado en la entidad.

Durante la sesión inicial se definió una agenda de análisis que contempla licencias médicas, Medicina del Trabajo, licencias por riesgos laborales, acuerdos presidenciales, cuidados maternos y paternos, cambio de actividad y la Hoja Única de Servicios, temas considerados prioritarios por las partes involucradas.

Asimismo, se abordarán aspectos relacionados con los procesos de pensión bajo el Régimen Décimo Transitorio, el Régimen de Cuenta Individual y el Seguro de Vida Institucional, tanto para personal en activo como para quienes ya se encuentran pensionados.

El titular de la SEyD, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, subrayó la relevancia de mantener estos espacios de diálogo permanente entre instituciones para avanzar en soluciones concretas que impacten de manera directa en la comunidad educativa.

“Estos espacios de diálogo permiten fortalecer la coordinación interinstitucional y avanzar en acuerdos que mejoren la prestación del servicio médico para miles de trabajadores de la educación”, expresó el funcionario.

Por su parte, autoridades de Seech y la dirigencia de la Sección 8 del SNTE coincidieron en que la comunicación constante y el trabajo coordinado son clave para atender de manera más eficiente las demandas del sector, mientras que representantes del Issste refrendaron su disposición para dar seguimiento técnico a los planteamientos.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se estableció una calendarización de seguimiento periódico, en la que los temas serán revisados en tres bloques, con la participación de funcionarios de Seech, integrantes de la Comisión Negociadora del SNTE y representantes de las distintas áreas del Issste.

