Instala Congreso Mesa Técnica para analizar la Ley del Voluntariado en Chihuahua

El órgano legislativo abrirá el análisis a organizaciones civiles y especialistas en distintas regiones del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua instaló la Mesa Técnica en materia de Voluntariado, con el propósito de analizar y enriquecer la iniciativa para expedir la Ley del Voluntariado del Estado de Chihuahua, mediante un proceso abierto y participativo con organizaciones de la sociedad civil y especialistas.

La Mesa Técnica es impulsada por la Comisión Especial de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, y fue instalada en una reunión encabezada por la diputada Leticia Ortega, presidenta de la comisión, y el diputado Arturo Zubía, integrante del órgano legislativo, con la participación de representantes sociales y asesores legislativos de forma presencial y virtual.

Durante la sesión se informó que la instalación de esta mesa deriva del acuerdo aprobado el pasado 21 de enero, con el objetivo de dar seguimiento técnico al análisis de la iniciativa y recabar experiencias y opiniones de quienes realizan labores de voluntariado en el estado.

La Secretaría Técnica presentó el cronograma y la dinámica de trabajo, que contempla sesiones de análisis en la ciudad de Chihuahua, así como encuentros adicionales en Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral y Camargo, con el fin de integrar aportaciones de organizaciones de diversas regiones de la entidad.

Se detalló que las personas participantes podrán presentar observaciones y propuestas tanto de manera presencial como por escrito, y que se mantendrá comunicación permanente a través de medios electrónicos para facilitar la retroalimentación durante todo el proceso legislativo.

Las y los legisladores subrayaron que la intención es construir un dictamen sólido e incluyente, evitando enfoques unilaterales y priorizando la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, para que la legislación responda a las necesidades reales del voluntariado en Chihuahua.

Al cierre de la reunión, se reiteró la disposición del Congreso del Estado para trabajar de manera coordinada con la sociedad civil, así como la convocatoria a dar continuidad a los trabajos en las próximas sesiones programadas de la Mesa Técnica.

