Inicia SEyD preinscripciones de Educación Básica para el ciclo escolar 2026-2027

Publicidad - LB2 -

El registro se realizará del 3 al 13 de febrero en línea y se prevén más de 135 mil pre-registros en todo el estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que del 3 al 13 de febrero se llevará a cabo el proceso de preinscripción para estudiantes de nuevo ingreso a los niveles de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria, correspondiente al ciclo escolar 2026-2027 en el estado de Chihuahua.

El trámite se realizará de manera electrónica a través de la plataforma del Sistema de Información Educativa (SIE), en la cual madres, padres o tutores deberán seleccionar hasta tres opciones de plantel para cada estudiante, como parte del procedimiento oficial.

- Publicidad - HP1

La dependencia precisó que, en los casos donde no se cuente con acceso a Internet, las personas interesadas podrán acudir directamente al centro escolar al que desean ingresar, donde el personal educativo brindará apoyo para completar el registro en línea.

La SEyD destacó que la preinscripción oportuna durante febrero permite asegurar un espacio para las alumnas y alumnos, además de ser una herramienta clave para que las autoridades educativas planifiquen la asignación de personal docente, aulas, mobiliario y libros de texto para el próximo ciclo escolar.

Para orientación y dudas sobre el proceso, se encuentra disponible el correo electrónico de soporte del SIE y un número telefónico con cobertura estatal, a fin de acompañar a las familias durante el periodo de registro.

De acuerdo con proyecciones del Sistema de Información Educativa, a nivel estatal se estima la preinscripción de 400 estudiantes en Educación Inicial, 36 mil en Preescolar, 44 mil en Primaria y 55 mil en Secundaria, lo que representa un total de 135 mil 400 pre-registros.

Las autoridades educativas informaron que los resultados del proceso se publicarán a partir del 3 de julio, y posteriormente se llevará a cabo, en cada plantel, la inscripción formal y entrega de documentación correspondiente.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.