Inicia SDR repoblamiento de presas con más de 800 mil alevines de tilapia

Publicidad - LB2 -

El programa busca fortalecer la actividad pesquera y apoyar la economía de comunidades rurales en Chihuahua.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) inició el programa de repoblamiento de cuerpos de agua en Chihuahua mediante la siembra de más de 800 mil alevines de tilapia, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el sector pesquero de la entidad.

La dependencia estatal informó que el proyecto cuenta con una inversión superior al millón de pesos y es coordinado a través del área de Uso Sustentable del Agua.

- Publicidad - HP1

El objetivo del programa es incrementar la productividad en embalses estratégicos del estado, además de generar mejores condiciones económicas para las comunidades que dependen de la pesca como actividad productiva.

En los próximos días, los alevines serán trasladados y sembrados en cuatro importantes cuerpos de agua de la entidad: Pico de Águila, en el municipio de Coronado; La Boquilla, ubicada entre San Francisco de Conchos y Valle de Zaragoza; Lago Colina, en San Francisco de Conchos; y la presa Las Vírgenes, en Rosales.

La SDR señaló que estas acciones buscan aumentar la disponibilidad de producto pesquero y contribuir al desarrollo económico de las regiones beneficiadas.

“Este programa tiene como finalidad incrementar la disponibilidad de producto pesquero, para contribuir a la actividad económica de las comunidades que dependen de esta actividad.”

La dependencia destacó además que los alevines fueron adquiridos en laboratorios certificados, con el propósito de garantizar su calidad y asegurar un manejo adecuado durante las etapas de traslado y siembra.

El repoblamiento de embalses forma parte de las estrategias estatales para fortalecer el aprovechamiento sustentable del agua y la producción pesquera, especialmente en zonas rurales donde esta actividad representa una fuente importante de ingresos y empleo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.