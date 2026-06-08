Inicia recepción de documentos para apoyos alimentarios de NutriChihuahua

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Las convocatorias están dirigidas a personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente en situación de vulnerabilidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) inició la recepción de documentos para el registro de personas interesadas en acceder a los programas de apoyos alimentarios de NutriChihuahua, estrategia enfocada en atender a sectores de la población que enfrentan condiciones de pobreza, exclusión social o vulnerabilidad.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, informó que las convocatorias están dirigidas a personas mayores de 60 años y a personas con discapacidad permanente, quienes podrán realizar el trámite de manera personal o a través de un familiar o representante autorizado.

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El programa tiene como finalidad contribuir a la economía de los hogares beneficiarios mediante la entrega periódica de productos de la canasta básica.

La recepción de documentos comenzó en municipios como Aldama, Bachíniva, Ciudad Juárez, Nonoava, Santa Isabel, Satevó y Valle de Zaragoza, y continuará durante las próximas semanas en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el calendario establecido por la dependencia, el proceso seguirá el 9 de junio en Coyame, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Parral, Ciudad Juárez, Maguarichi, Namiquipa y Rosales.

El 10 de junio se recibirán solicitudes en Chínipas, Delicias, Belisario Domínguez, Gómez Farías, Guachochi, Parral, Ciudad Juárez, Ojinaga y Uruachi; mientras que el 11 y 12 de junio se atenderá a personas de Ahumada, Delicias, Ignacio Zaragoza, Manuel Benavides, Ocampo, San Francisco de Borja y San Francisco del Oro.

La recepción continuará hasta el 19 de junio en diversos municipios del estado, incluyendo Madera, Ascensión, Batopilas, Bocoyna, Cuauhtémoc, Janos, Julimes, Matamoros, Temósachic, Camargo, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Meoqui, Buenaventura, Carichí, Jiménez y otras localidades.

La dependencia estatal señaló que las convocatorias completas, así como los requisitos para participar, se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado.

Las personas interesadas también pueden solicitar información y orientación sobre el proceso de registro a través del teléfono (614) 429-3300, extensiones 17904 y 17924, donde personal de la SDHyBC brinda atención a la ciudadanía.

NutriChihuahua forma parte de las estrategias estatales orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria de sectores vulnerables, mediante apoyos que buscan mejorar las condiciones de vida de personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente en distintas regiones de la entidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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