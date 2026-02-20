Impulsa Rosana Díaz reforma para endurecer penas por maltrato animal en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Propone aumentar sanciones cuando exista muerte o uso de métodos crueles

Hidalgo del Parral, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Rosana Díaz presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua, con el objetivo de endurecer las penas por maltrato animal y sancionar con mayor severidad los casos que deriven en la muerte de los animales.

La propuesta plantea incrementar las sanciones cuando el maltrato provoque lesiones que pongan en riesgo la vida o cause la muerte, especialmente si se emplean métodos considerados crueles. Además, incorpora agravantes cuando los delitos se cometan contra animales entrenados para labores de seguridad, protección civil o rescate.

La legisladora señaló que la violencia contra los animales refleja problemáticas sociales de fondo y advirtió que el aumento de casos de abandono y crueldad extrema documentados en la entidad evidencia que las sanciones actuales no han sido suficientes para inhibir estas conductas.

“Una sociedad que normaliza el sufrimiento de los seres sintientes pierde parte de su humanidad. No podemos permitir la indiferencia institucional frente a actos que lastiman la conciencia colectiva”, expresó.

Díaz recordó casos que han generado impacto social, como el de un perro policía que falleció en cumplimiento de su deber, y subrayó que existe una responsabilidad institucional de fortalecer el marco jurídico para proteger a los animales que contribuyen a la seguridad y bienestar de la comunidad.

La diputada enfatizó que la iniciativa responde a una evolución jurídica y social que exige mayor empatía y respeto por la vida, y sostuvo que fortalecer las sanciones forma parte de la construcción de una cultura de paz.

“Endurecer las penas por maltrato animal es construir una cultura de paz, respeto y dignidad. En Chihuahua no debe haber espacio para la crueldad ni para la indiferencia”, concluyó.

La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación dentro del proceso legislativo correspondiente.

