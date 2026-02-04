Fortalece Pensiones Civiles el abasto de medicamentos especializados en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El suministro alcanza 84% en delegaciones y botiquines, con énfasis en tratamientos de alta especialidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Pensiones Civiles del Estado (PCE) reportó un avance significativo en el abasto de medicamentos, al recibir 438 mil 246 piezas entre el 15 de enero y la fecha, lo que representa un 84 por ciento de cobertura en delegaciones y botiquines en beneficio de las y los derechohabientes en la entidad.

Como parte de la estrategia institucional para asegurar el suministro durante 2026, el organismo realizó cuatro procesos de licitación entre noviembre de 2025 y enero de 2026, orientados a la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos para su red de farmacias.

Por primera vez, PCE llevó a cabo una licitación específica para medicamentos de alta especialidad, dirigida a pacientes que requieren tratamientos complejos, lo que marca un ajuste relevante en la política de compras del sistema de salud estatal.

En total, se adjudicaron 850 claves de un universo de 1,056 contempladas en el cuadro básico, lo que equivale a un 80.5 por ciento. De estas claves adjudicadas, los proveedores han entregado el 82 por ciento de los insumos contratados.

De acuerdo con el calendario de suministro establecido, se prevé que durante la primera quincena de febrero el abasto alcance hasta el 92 por ciento de las claves adjudicadas, lo que permitiría fortalecer la cobertura en todas las regiones del estado.

Gracias a este avance, los medicamentos ya fueron distribuidos a cada Delegación conforme a las necesidades específicas de cada zona, incluyendo tratamientos para padecimientos dermatológicos, digestivos, oncológicos, oftalmológicos, así como enfermedades del sistema circulatorio, respiratorio y urinario, entre otros.

PCE reconoció que 34 claves de distintos laboratorios presentan actualmente desabasto a nivel nacional; sin embargo, informó que se mantienen gestiones para ofrecer alternativas terapéuticas, dar seguimiento puntual a cada caso y evitar la interrupción de los tratamientos de las y los derechohabientes.

