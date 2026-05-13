Fiscalía confirma que omisión de Zuany derivó en su renuncia por caso del narcolaboratorio

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La FGE abrió un procedimiento administrativo tras avances en la investigación sobre el operativo en Morelos

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que la renuncia de Guillermo Arturo Zuany Portillo como Fiscal de Operaciones Estratégicas ocurrió después de que se iniciara un procedimiento administrativo por una posible omisión relacionada con el operativo realizado en el municipio de Morelos, donde fue desmantelado un narcolaboratorio.

La dependencia estatal informó que la decisión se derivó de la actualización de información presentada por Wendy Paola Chávez, titular de la Unidad Especializada encargada de investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril en la Sierra Tarahumara.

“Se inició un procedimiento administrativo por una posible omisión de parte del Fiscal de Operaciones Estratégicas, de la Fiscalía General del Estado, Guillermo Arturo Zuany Portillo, lo que derivó en su renuncia”

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El caso ha generado una crisis política y administrativa en Chihuahua luego de que las investigaciones revelaran la presencia de ciudadanos estadounidenses dentro del convoy que participó en el operativo donde fueron localizados laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.

Durante una conferencia de prensa, Wendy Chávez informó que las indagatorias permitieron establecer que personas extranjeras viajaron en vehículos asignados al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, sin que existiera registro de autorización formal o notificación a mandos superiores.

La funcionaria también señaló que existen elementos que apuntan a una posible colaboración de carácter extraoficial entre esas personas y mandos operativos de la Fiscalía estatal, situación que continúa bajo investigación.

Zuany Portillo ocupó previamente la dirección de la Agencia Estatal de Investigación y desde septiembre de 2025 encabezaba la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, área encargada de delitos de alto impacto como secuestro y extorsión.

La gobernadora Maru Campos aseguró el martes que instruyó a la Fiscalía estatal a investigar el caso “caiga quien caiga” y sostuvo que su administración no encubrirá a ningún funcionario involucrado en posibles irregularidades.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado quién quedará al frente de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas tras la salida de Zuany Portillo.