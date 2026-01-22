Firman Chihuahua y San Luis Potosí convenio para impulsar el turismo enológico

Publicidad - LB2 -

El acuerdo se formalizó durante la Feria Internacional de Turismo 2026 en Madrid.

Madrid, España (ADN/Staff) – Los gobiernos de Chihuahua y San Luis Potosí suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer el turismo enológico, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel mundial.

El acuerdo fue firmado por el secretario de Turismo de Chihuahua, Edibray Gómez Gallegos; la secretaria de Turismo de San Luis Potosí, Yolanda Cepeda; y el secretario general de Gobierno de esa entidad, José Guadalupe Torres, con el objetivo de intercambiar buenas prácticas y desarrollar estrategias conjuntas en torno a la actividad vitivinícola y su aprovechamiento turístico.

- Publicidad - HP1

Esta alianza representa la primera de varias colaboraciones que el estado de Chihuahua tiene previsto concretar con otras entidades federativas durante su participación en Fitur, como parte de una agenda orientada a ampliar la proyección turística nacional e internacional.

Durante el encuentro, se destacó que Chihuahua ha logrado posicionarse recientemente como un destino emergente en turismo enológico, impulsado por el crecimiento de la producción vitivinícola en diversas regiones del estado y por el reconocimiento obtenido en certámenes especializados.

Gómez Gallegos señaló que la producción de vino en Chihuahua se ha extendido a gran parte del territorio, consolidando al estado como un referente en esta rama del turismo especializado.

Como antecedente, en noviembre de 2025 la ciudad de Chihuahua fue sede del certamen México Selection by CMB (Concours Mondial de Bruxelles), considerado el concurso de vinos, espirituosos y cervezas artesanales más importante de América Latina, donde 13 vinos chihuahuenses fueron reconocidos.

La Fitur Madrid 2026 reúne a alrededor de 250 mil asistentes, con la participación de 9 mil 500 empresas del sector turístico y delegaciones de 156 países, consolidándose como una plataforma estratégica para la promoción de destinos y la generación de alianzas internacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.