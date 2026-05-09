Extiende Cultura plazo para estímulos fiscales Eká y Cinechih

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La Secretaría de Cultura amplió hasta el 17 de mayo la recepción de proyectos artísticos y cinematográficos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura informó que fue ampliado hasta el próximo 17 de mayo el plazo para el envío de propuestas de artistas y creadores interesados en participar en los programas de estímulos fiscales Eká y el Estímulo Chihuahuense para el Cine (Cinechih).

La dependencia señaló que la ampliación busca facilitar el acceso de más personas a estos apoyos enfocados en el desarrollo de proyectos culturales y cinematográficos en el estado de Chihuahua.

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El programa Eká dispone de una bolsa histórica de 50 millones de pesos para impulsar la creación artística, mientras que Cinechih destinará 30 millones de pesos en su primera edición para fortalecer la industria cinematográfica estatal.

Las personas interesadas en Eká podrán registrar proyectos en categorías como música, teatro, danza, artes visuales e interdisciplinarias, restauración del patrimonio cultural, infraestructura cultural, producción editorial, capacitación y formación pública, así como artes aplicadas.

En el caso de Cinechih, los apoyos estarán dirigidos a proyectos de preproducción, producción y postproducción de cortometrajes y largometrajes, además de acciones de difusión y acompañamiento por parte de la Comisión Fílmica de la Secretaría de Cultura.

La convocatoria establece que los proyectos deberán enviarse al correo electrónico [email protected], mientras que las bases y requisitos pueden consultarse en el portal Cultura Chihuahua.

La Secretaría de Cultura puso también a disposición de la ciudadanía el teléfono 614-214-4800, extensión 227, para brindar información adicional sobre ambos programas.

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